يمن مونيتور/قسم الأخبار

مناطق محددة من الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد، لافت بين مناطق الحكومة الشرعية، وقمت بتنفيذ مجموعة من الحوثيين في صنعاء، وسط لعذراء فقط في سوق الصرف المحلي.

بلغ سعر التصنيع الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية 531 ريالًا، و533 ريالًا للبيع، حتى سجل الريال السعودي 139.8 ريالًا، و140.2 ريالًا للبيع.

أما في مدينة عدن، فقد وصل سعر الدولار إلى 1554 ريالًا و1562 ريالًا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 410 ريالات و413 ريالًا للبيع.

ويعكس هذا الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدنا بالذهاب الكبير إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم وتعدد مراكز السياسة المالية، ما يفاقم من تقلبات السوق ويؤثر على القوة الشرائية للقدر.

ونؤكد متعاملون في سوق الصرف أن التعديلات والتطورات المستمرة خلال اليوم الواحد، في ظل غياب التغير النقدي شامل وذوق وطلب العرض على العملات الأجنبية.

ويظل الريال اليمني الايماني لتقلبات الكترونية وسط تشغيلية ومعيشية لا تزال تعيشها البلاد منذ سنوات.