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وزير الصحة اليمني يوجه بتشديد إلى منع تعميم الطبلة

AbdHassan05.07.2026
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وزير الصحة اليمني يوجه بتشديد إلى منع تعميم الطبلة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصبح وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، صاماً يمضي بتشديد، لأنه دواء وصيدلاني لمنع تداول الأدوية التاجية، أو غير موجود، أو منتهية الصلاحية في إثبات صحتها.

ودعا إلى تعزيز زيادة مع الهيئة العليا للأدوية الأمنية والقضايا الأمنية وضمان سلامة المستلزمات الطبية وضبط المخالفين.

ووجه مراكز السكرتارية مكاتب الصحة بالمحافظات لذلك حملات فوجات دورية ومفاجئة تشمل صيدليات، والعيادات، والمستشفيات، والطب الحكومي الرسمي؛ مطلوب منها الالتزام بالشراطات القانونية الفنية، ومعايير الجودة سيئة للغاية للطلبات.

كما تم التشديد على التعميم على تضييق نطاق أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وإلزام فعالة بإعلانها بشكل واضح، مع منع فرض أي قرار بعدم تفعيل وتفعيل آلية لاستقبال الجمهور والتعامل مع المخالفات بسعر الجملة.

واتخذت الإجراءات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المناسبة للمخالفة، والتي تدرج من الحظر إلى الوضع المؤقت أو النهائي والإحالة إلى النيابة، مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية شاملة إلى الوزارة للوضع الصحي.

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AbdHassan05.07.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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