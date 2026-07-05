عضو يمني المحرمي يطّلع على جهود تشكيل التشكيلات الأمنية في إطار الوزارة الداخلية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشدد عضو مجلس الرقابة اليمنية، عبد الرحمن المحرمي، على مستوى معين من الجرعات بين مختلف الأجهزة الأمنية للتحديات الراهنة، بحيث يتوقف عن الالتزامات تحت إشراف الحكومة الشرعية.

جاء ذلك خلال لقائه، بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، لتطورات الأوضاع الأمنية، والجهود غير المنتظمة، والجريمة المنظمة، ويبدأ التهريب.

واستمع المحرّمي من الوزير الداخلي إلى شرح تفصيلي حول سير عمل الوزارة، ومستوى الأداء الأمني، بالإضافة إلى الإنجازات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المرحلة الحالية.

واطلع عضوًا في مجلس القيادة على سير العمل اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر الموارد البشرية في الوزارة. مشيداً بجهودها في دمج الوحدات الأمنية، وتوحيد المالي، والإدارية، والعلمية بما في ذلك تطوير العمل الوطني.

وبحث اللقاء تكامل تكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة لعطلة اعتيادية لحماية السكينة العامة. المحافظة على الوزن الزائد وكثافة الجسم وزيادة عدد المحققين في المحافظات المحررة.

ومن جانبه، حرص الوزير الرئيسي إبراهيم حيدان، على دعم عضو مجلس الإدارة المستقل للملف، مؤكداً أن الوزارة حريصة على مواصلة تنفيذها لتحقيق رفع الأجهزة الأمنية الفعالة جزئياً في مختلف المحافظات.