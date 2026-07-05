رداً على الهجوم الحديدة.. الرئيس اليمني: مراقبتنا سدٌ مني أمام تصعيد الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تميز رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اتصالاً هاتفياً بعضو مجلس طارق صالح، وأخيراً المقاومة على آخر المتميزين في جبهة الساحل الغربي، وذلك عقب تصدي القتال الوطني لهجوم شنته جماعة الحوثي جنوبي محافظة الحديدة.

واستمع العليمي من طارق صالح إلى إحاطة حول سير القادمة الأخيرة، والتي بدأت بإختراق إحباط تطبيقي مجاني للجماعة إلى مواقع متقدمة، وجبارهم على السيطرة بعد تكبدهم السيطرة البشرية حسب ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية.

وأشاد العليمي باليقظة والجاهزية القتالية التي رصدتها مقاومة المقاومة الوطنية والتشكيلات العسكرية للرابطة في مختلف الجبهات، معتبراً أن هذه الجاهزية تمثل سداً منيعاً أمام ما وصفتها بـ “المخططات العدائية للوثيين” التي تبدو آمنة واستقراراً.

مؤكداً أن رئيس مجلس التحكم فقط على أي شيء يصل إلى كل ما هو جديد للتحكم العسكري، مؤكداً وجود مختلف بين الوحدات وحتى وحدة الجبهات وفشال أي تدقيق عسكري مهتم.

وسقط فجر أمس السبت نحو 15 فرداً من القوات المشتركة في الحديدة، بعد محادثات عنيفة مع الحوثيين في جبل دباس شرقي مديرية حيس، كما تفيد المصادر العسكرية عن تلقي الحوثيين لخسائر كبيرة بعد دحرهم من مواقع كانوا يسيطرون عليها بمعركة شرسة ومفاجأة لساعات.