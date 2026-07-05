ناطق الجيش اليمني يتحدى التصعيد الحوثي: جاهزون للرد والرحلات ولن تمر دون حساب

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

الكارثة الرسمية باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، من رصد تسيير إيران رحلات طيران مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضعين للسيطرة على جماعة الحوثيين، مرحباً بذلك “انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة برمتها”.

وأوضح ماجلي، في مايو/أيار، أن “الشرق”، أن العديد منهم وصلوا مؤخراً إلى خبراء من “الحرس الثوري” وتمكنوا من ابتكار عمليات عسكرية إلى جانب الحوثيين. وأضاف أن هذا الدعم ساهم في تسهيل استخدام الجماعة كأداة لعدد أكبر من مشاريعها وتقويض الدورة اليمنية.

تأتي مجلي الدفاع عن القوات المسلحة اليمنية تملك اليوم “جاهزية قتالية عالية ومعنويات راسخة مسنودة بدعم عسكري شعبي”، مشددة على الجيش في حماية الجيش في مشاركاتها في جميع أنحاء العالم عن أجوائها ومنافذها، إلى جانب تعزيز مستمر بين الوحدات المختلفة تحت إطار التعاون العسكري.

والكشف عن الهدف باسم الجيش عن تحشيدات عسكرية واسعة لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة وجبهات الساحل الغربي، بما في ذلك تحصينات وخنادق جديدة من خطوط التماس.

بهدف استهداف الحوثيين لمواقع القوات الحكومية في مديرية “حيس”، مما أدى إلى مقتل وجرح في صفوف الجيش.

واتهم العميد مجلي الجماعة الحوثية، بدعم مباشر من طهران، بالاستمرار في رفض السلام وتقويض كل الصمود ودائما يحتفل بالحرب، ويتحمل مسؤولية كاملة عن التدهور المستمر والاقتصادي الذي لا يزال مستمرا.