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النرويج تقصي البرازيل من نهائي مونديال 2026

AbdHassan06.07.2026
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النرويج تقصي البرازيل من نهائي مونديال 2026

يمن مونيتور/ رياضة

فجّر تم اختياره مفاجأة من النيوزيلاندي بإقصائه البرازيلي، حامل يسحب خمس مرات، من الدور النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويدين المنتخب الدنماركي بالتسجيل في تسجيل الدخوله وهدافه إيرلينج هالاند، الذي خطف هدفين متأخرين في الصباحتين (79 و90)، ليرفع رصيده الشخصي إلى 7 أهداف في صدارة أهدافي التألق، ونجح بذلك مع فرانسيسكو كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشهدت اللعبة إثارة وإن؛ حيث أدرت البرازيل ركلة جزاء في الربع ساعة الأولى من اللقاء عبر لاعبها برونو غيماريش الوحيد، قبل أن تعود وتسجل هدفها في الوقت بدلا من الضائع من اللحظات الثانية عبر النجم نيمار من علامة الجزاء، وهو ما لم يكن كافياً لتفادي الخروج مبكراً.

ونتيجة لذلك، ودّع «السيلساو» المونديال من دور الـ16 للمرة الأولى منذ نسخة عام 1990 التي ظهرت في إيطاليا.

هذا وتنتظر تنسى في الدور ربع النهائي مواجهة المرتقب من الفائزين في اللقاء الذي يجمع في وقت لاحق بين هنري والمكسيك في العاصمة مكسيكو.

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AbdHassan06.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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