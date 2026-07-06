تجلب مشاكل سلسلة التوريد لشركة Asda دروسًا لتخطيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات

سلطت أحدث النتائج المالية لشركة Asda الضوء على مخاطر الأعمال المرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. توضح المشاكل المتعلقة بتنفيذ المتاجر الكبرى لنظام SAP، بعد انفصالها عن وول مارت، العوامل غير المعروفة التي يمكن أن تعرقل مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

ال التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، قالت شركة Bellis Finco، الشركة القابضة لسلسلة المتاجر الكبرى، إن بائع التجزئة قد حقق “تقدمًا كبيرًا في رحلة إعادة بناء Asda”، والتي تضمنت تغيير تكنولوجيا المعلومات التي تدير متاجرها ومستودعاتها من تقنية Walmart القديمة إلى أنظمة Asda الجديدة من خلال استكمال برنامج Project Future الخاص بها.

وقالت الشركة: “في مشروع المستقبل، قمنا باستبدال التكنولوجيا القديمة الشاملة في جميع أنحاء الأعمال”.

ومع ذلك، أظهرت النتائج خسارة ما يقرب من مليار جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى “التكاليف الاستثنائية” البالغة 284 مليون جنيه إسترليني المتكبدة نتيجة لمشروع المستقبل.

“تشمل التكاليف غير الأساسية المتكبدة المتعلقة بالمشروع المستقبلي في العام الحالي التكاليف غير المتكررة المتكبدة في المتاجر ومراكز التوزيع في فترة ما بعد التحويل، بما في ذلك خسارة المخزون وتكاليف التشغيل الأخرى المتكبدة نتيجة للتعطيل المؤقت لعمليات التجديد،” قال البيان المالي.

وفقًا لداميان فيسي، الشريك الإداري في شركة الاستشارات Oxford8، الذي كتب على LinkedIn، كانت المشكلات بسبب انتقال Asda من مثيل Walmart لـSAP إلى مثيلها، بالإضافة إلى الترقية إلى إصدار أحدث من نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) من SAP.

قالت النتائج المالية لـ Asda: “لقد توقف تقدمنا ​​في الربع الثالث حيث أكملنا تحويل المتاجر والمستودعات الأكبر إلى SAP وبدأنا التجارة في بيئة أنظمة بيع بالتجزئة محولة ومستقلة. وقد أثبت التأثير على استقرار الأنظمة أنه أكثر أهمية وأطول مما توقعنا، مما أدى إلى انخفاض التوافر في المتجر وزيادة الاحتكاك في رحلة العميل عبر الإنترنت.”

كجزء من مشروع المستقبل، طلبت Asda مساعدة خارجية لإنشاء مركز امتياز SAP للتركيز على الاستدامة طويلة المدى وتسريع الوصول إلى المتخصصين لحل المشكلات – ولكن عندما تحولت Asda إلى النظام الجديد، واجهت مشاكل كبيرة في تجديد المخزون، مما أثر على المبيعات.

قال رئيس Asda، آلان لايتون، في نوفمبر 2025، إنه شعر أن المشاكل “من صنع نفسه”.

الانفصال عن تكنولوجيا المعلومات في وول مارت في عام 2021، أعلنت SAP أن سلسلة المتاجر الكبرى وسعت شراكتها الإستراتيجية مع موفر برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بخطة لاستخدام Rise with S/4Hana على Microsoft Azure كنواة رقمية لمنصتها المستقبلية.

كان الدافع وراء هذا القرار هو انتقال بائع التجزئة من تكنولوجيا المعلومات القديمة، مما مكنه من الشروع في استراتيجية تحول رقمي متسارعة لإدارة عملياته التجارية الشاملة بشكل أفضل والتي تغطي العمليات التجارية والمشتريات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وعمليات البيع بالتجزئة. إلى جانب Rise، يتضمن مشروع تحويل الأعمال الشامل لمتاجر التجزئة الذي يغطي التحول من تكنولوجيا المعلومات في Walmart، عبر Project Future، أيضًا SAP Business Technology Platform لتكامل البيانات، وSAP Ariba للمشتريات، وBlue Yonder لإدارة الطلبات. في عام 2022، أعلنت شركة Blue Yonder أن نظام إدارة الطلبات الخاص بها، المدعوم بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، سيمكن Asda من تحسين رحلة العميل بالكامل، بدءًا من الشراء عبر الإنترنت وحتى التسليم. في الوقت الذي اختار فيه بائع التجزئة SAP، قال كارل داوسون، مدير تكنولوجيا المعلومات في Asda آنذاك: “نريد العمل مع أفضل مزودي تكنولوجيا البيع بالتجزئة في السوق الذين يتمتعون بخبرة مثبتة وقدرات عالمية المستوى.” وفيما يتعلق بمشروع SAP، قال: “من خلال Rise with SAP، نتطلع إلى البناء على علاقتنا الإستراتيجية وتحقيق أهداف Asda في الوقت الحالي والمستقبل في صناعة التجزئة الديناميكية.” عمل بائع التجزئة أيضًا مع Resulting IT، وهو شريك في تسليم البرامج والذي يعتبر Asda عميلًا مرجعيًا، ووفقًا لدراسة حالة Asda المنشورة على موقعه على الإنترنت، يدعي أن المشروع قدم “مسارًا واضحًا للخروج من أنظمة Walmart واتفاقية خدمات انتقالية”. على الرغم من جلب مثل هذا النطاق الواسع من الخبرات الخارجية، إلا أن Asda لا تزال تعاني من اضطراب كبير بمجرد تشغيل الأنظمة، وفقًا لملفها للسنة المالية 25 – على الرغم من عدم الكشف عن الأسباب الدقيقة للمشكلات. وقال البيان المالي إن المبيعات تأثرت بسبب الاضطراب الذي أعقب الإكمال الكبير لمشروع Project Future، مما أثر على التوفر على الرفوف وتجربة العملاء عبر الإنترنت من خلال زيادة الاحتكاك بموقع الويب. استمر التعطيل حتى نوفمبر 2025، وفي ذلك الوقت انخفض عدد الحوادث الكبرى المتعلقة بتكنولوجيا Project Future إلى ما أسمته Asda “المستويات المستدامة”.