هل يمكن للمملكة المتحدة أن تصبح صانعًا رقميًا بدلاً من أن تكون متلقيًا للخدمة؟

قبل الانتشار الواضح للمنصات السحابية التي اعتدنا عليها اليوم، كان لدى الشركات البريطانية وحكومتنا تاريخ طويل من التطوير والتسليم القوي والصحي لتكنولوجيا المعلومات.

من منتصف الثمانينات من القرن العشرين إلى عمليات ترحيل أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة؛ من خلال عقد خدمة العميل وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والإنترنت والتجارة الإلكترونية في التسعينيات؛ ظهور خدمات الويب، وSOA، والويب 2.0، والسحابة المبكرة في أواخر العقد الأول من القرن العشرين – لم تكن المملكة المتحدة جيدة فقط في ابتكار الحلول وتطويرها وتقديمها: لقد تم الاعتراف بنا كواحد من أفضل الشركات في العالم.

في حين أن أولئك الذين عملوا منا خلال تلك الفترة لم يدركوا ذلك بالتأكيد في ذلك الوقت، فقد كانت هذه إلى حد كبير الأيام الذهبية للتوصيل الرقمي المحلي لدينا. لقد كنا ــ على حد تعبير رئيس الوزراء المنتهية ولايته مؤخرا ــ أمة من صناع التكنولوجيا الرقمية، وليس من متلقي التكنولوجيا الرقمية.

كنا نعرف كيفية القيام بالأشياء

كان هذا الموقف ناتجًا عن شيئين: كنا نعرف كيفية القيام بالأشياء، ولم يكن لدينا خيار آخر. إذا لم نقم ببناء القدرات بأنفسنا، فلن يكون من المحتمل أن يقوم أي شخص آخر ببناءها أو تشغيلها لنا، ونتيجة لذلك، قمنا بالابتكار باستمرار من منطلق ضرورة القيام بذلك.

عندما بدأت الحوسبة السحابية في الظهور كنموذج تشغيلي جديد، كان من الطبيعي أن تهاجمها المملكة المتحدة بنفس الطريقة التي كانت لدينا بها كل التقنيات الجديدة في العقود السابقة؛ شرعنا في بنائه.

بدأ تطوير ما أطلقنا عليه اسم السحابة الوطنية للمملكة المتحدة في عام 2009 عندما بدأنا في حل مشكلات الحوكمة والتحديات التقنية والأمنية التي قدمتها. وفي غضون عام واحد، تم تحديد المملكة المتحدة من قبل الوكالة الأوروبية للشبكات وأمن المعلومات باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات السحابية التي تركز على الدولة. وفي غضون 18 شهرًا، ابتعدنا عن هذا العمل تمامًا.

قد يكون الأمر مفاجئا الآن، ولكن قبل عقد كامل من بدء الأفكار في بقية أنحاء العالم بالتجمع حول السحابة السيادية، كانت المملكة المتحدة تبنيها بالفعل. لكن من الواضح أننا لم نتابع الأمر. فماذا حدث؟

الجواب البسيط هو أن نقول “تغيير الحكومة”. حل ائتلاف من حزبين محل 13 عامًا من حكومة بلير/براون، وقد عزز النصف الأخير منها التبني الأكثر انفجارًا للتحول الرقمي الوطني الذي شهدناه على الإطلاق.

موطئ قدم سحابة مفرطة الحجم

ومع ذلك، لعبت عوامل أخرى دورًا أيضًا، بما في ذلك بداية التقشف في الإنفاق العام، وظهور شركات توفير السحابة العدوانية التي كانت حريصة بشدة على تأمين العملاء الحكوميين الأساسيين ووجدت أذنًا صاغية في الإدارة الجديدة في المملكة المتحدة.

وقد أدت هذه الأمور مجتمعة إلى تغيير عميق في السياسة ألقت بظلالها الطويلة. ولم تكن المملكة المتحدة في حاجة إلى إنشاء مثل هذه الخدمات (حسب المنطق)، في حين كان بوسعها ببساطة أن تشتريها من سوق مفتوحة. قررت الحكومة أننا سنشتري، لا نبني.

وبموجب هذه السياسة الجديدة، سيستمر البناء الذاتي فقط للبيانات الأكثر حساسية أو الخدمات الحيوية على المستوى الوطني. بالنسبة لكل شيء آخر – حيثما كان من الممكن القيام بذلك – كنا نستخدم السحابة.

ولتحقيق ذلك، قامت الإدارة الجديدة أيضًا بتفكيك بعض الركائز الراسخة للسياسة الوطنية التي كان يُنظر إليها على أنها معوقات لاعتماد السحابة. لقد غيروا الطريقة التي كنا نصنف بها بياناتنا، وقدموا نماذج جديدة للمشتريات القائمة على إطار عمل، وقاموا بتبسيط كيفية شراء الخدمات ــ في حين هددوا بأن أولئك الذين لم يلتزموا بالتغييرات سوف يجدون تخفيضات في ميزانياتهم.

كان هناك العديد من الضحايا على طول الطريق – فقد أفلس مقدمو الخدمات المحليون الذين أنشأوا منصات سحابية وطنية، في حين وجد مقدمو التكنولوجيا الحاليون لدينا أرباحهم تنخفض مع جفاء العقود، ولم ينج سوى أولئك القادرين على التركيز على دعم نماذج الموزعين.

آخذو التكنولوجيا الرقمية، وليس صناعها

والنتيجة اليوم هي أن المملكة المتحدة تستهلك أكثر بكثير مما تنتجه في مجال التكنولوجيا الرقمية. لقد أصبحنا أمة من مستخدمي التكنولوجيا الرقمية، وليس صناعها.

والأسوأ من ذلك أننا طورنا اعتماداً شبه مطلق على مقدمي الخدمات الخارجية وفقدنا استقلاليتنا الرقمية.

وهذا يضعنا على خلاف مع جيراننا الأوروبيين، الذين اختاروا أيضاً الاستفادة من السحابة العامة العالمية للسلع الأساسية، ولكنهم فعلوا ذلك بطريقة أكثر قياساً وشروطاً صرامة.

وبعد أن قرروا الآن إعطاء الأولوية للمنصات السحابية المتوفرة محليًا، فقد وجدوا أن القيام بذلك أسهل بكثير. وفي الوقت نفسه، استجاب الموردون الوطنيون بشكل إيجابي وسريع لطلب حكومتهم، مما أدى إلى نمو الصناعة عبر القطاعات.

لقد أصبحت السيادة آلية ملموسة لنمو الأعمال التجارية في أوروبا، بينما في المملكة المتحدة ما زلنا نجلس في حالة ركود رقمي في انتظار النوع المناسب من الرياح.

وقد يأتي هذا في شكل تغيير في القيادة الحكومية، والذي ينبغي أن يصاحبه بعض التغييرات في السياسة والأولويات. وبوسعنا جميعا أن نأمل في ذلك، ولكن هذا على الأرجح لن يكون كافيا في حد ذاته، لأن المملكة المتحدة لديها مشكلة أكثر عمقا ولم يعد بوسعنا تجنب الحديث عنها، لذا تشددوا.

وعلى وجه التحديد، لم تعد المملكة المتحدة رائدة في مجال التكنولوجيا أو الخدمات الرقمية.

في الواقع، لم نكن واحدًا منذ أكثر من عقد من الزمان، وعلى الرغم من أن الصحف الحكومية المتعاقبة لا تزال تشير إلى أننا “قادة عالميون”، فإن هذا إما غطرسة أو شبح الإمبراطوريات الرقمية التي تجاوزت الحديث: هذا غير صحيح.

ولكن على العكس من ذلك، فإننا بالتأكيد لم نعود إلى كوننا دولة نامية رقميًا. لدينا بنية تحتية، ومئات من مراكز البيانات التي لا تزال قابلة للحياة، وملايين الأميال من الألياف في الأرض – بالإضافة إلى أنه لا يزال لدينا مخزون من المعرفة اللازمة لبناء الأشياء من المبادئ الأولى.

لم نتراجع إلى العصر الرقمي المظلم، ولكننا بالتأكيد بلد يحتاج إلى إعادة التطوير الرقمي.

ليس في العصور المظلمة، ولكن التطور الرقمي كان مطلوبًا

وقبل أن نأمل في المضي قدماً، يتعين علينا أن نتصالح مع هذا الوضع ـ رغم أنه غير مريح. إذا أردنا أن نصبح صانعًا رقميًا مرة أخرى، علينا أولاً أن نتقبل أننا اليوم لسنا صانعًا رقميًا. هذه هي الخطوة الأولى للتعافي.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يستغرق الأمر كل الفترة المتبقية لهذه الحكومة ومعظم الفترة القادمة لاستعادة موقفنا إذا كنا نرغب في القيام بذلك. لا يمكننا أن نتوقع أن نتخلص من عقد ونصف من كوننا مستهلكين سحابيين ذوي إنفاق مرتفع في أقل من خمس إلى سبع سنوات.

ولن يأتي هذا دون أي تكلفة – بل على العكس من ذلك، من المرجح أن يكلف الكثير، تمامًا كما يحدث دائمًا لإحداث عملية انتقالية. ولكن مثلما خطونا خطوات عظيمة نحو مصادر الطاقة المتجددة من الوقود الأحفوري في السنوات القليلة الماضية، فيمكننا أيضًا استعادة استقلالنا الرقمي إذا اخترنا القيام بذلك.

ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى الوضوح، وليس إلى وثيقة استراتيجية أخرى. إن صدور بيان واضح من الحكومة بأن القدرة الرقمية المحلية هي أولوية وطنية – تليها قرارات الشراء والاستثمار التي تثبت ذلك – من شأنه أن يغير حسابات كل مزود محلي قضى عقدًا من الزمن في انتظار إشارة لم تصل أبدًا. تلك الشركات موجودة. ولم تتبخر هذه الخبرة تماما. والأمر المفقود هو وجود حكومة راغبة في تثبيت السوق من خلال دعم ما تقول إنها تقدره.

وهناك شهية حقيقية لهذا الأمر بين ما تبقى من قطاع التكنولوجيا المحلي لدينا. ومن بين الشركات التي تفضل البناء والتشغيل بدلاً من إعادة البيع، والمهندسين المعماريين والمهندسين الذين يتذكرون كيف كان الأمر عندما كانت هذه الدولة تحدد وتيرة العمل بدلاً من اتباعها. وكانت هذه الشهية تتفوق باستمرار على رغبة الحكومة في مضاهاةها. وفي كل مرة كانت السياسة تنطوي على التزام دون المتابعة، فإن بعض هذه الرغبة يتحول إلى الاستسلام. لا يمكننا تحمل المزيد من الدورات من ذلك.

هناك شيء آخر لم يدخل بشكل كامل في المحادثة السائدة بعد، لكنه سيفعل. إن القرارات التي يتم اتخاذها الآن حول كيفية بناء هذا البلد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستشكل شبكتنا الوطنية، وإمدادات المياه لدينا، وموقعنا السيادي في الاقتصاد الرقمي طوال الجزء الأكبر من عقد من الزمن. ويتم اتخاذ هذه القرارات الآن، إلى حد كبير لصالح البنية التحتية المملوكة للأجانب والتي تخضع لحكومات أجنبية على نطاق لم تكن شبكتنا وأنظمة المياه لدينا مصممة لاستيعابه. إن النافذة التي يمكن من خلالها إنشاء بديل محلي جدير بالثقة ــ قبل أن تستقر الموجة الحالية من قرارات الاستثمار في المشهد في الفترة من 2028 إلى 2032 ــ تقاس بالأشهر، وليس بالسنوات.

والسؤال المطروح على من يقود هذا البلد بعد ذلك ليس ما إذا كان من الممكن استعادة استقلالنا الرقمي. إنها. والقدرة على القيام بذلك موجودة في هذا البلد اليوم. والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا البرلمان سوف يبدأ العمل ــ أو سيتركه كإرث سوف يجد البرلمان التالي صعوبة أكبر وأكثر تكلفة في التعامل معه.