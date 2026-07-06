الحكومة اليمنية تقر إصلاحات هيكلية وتوجه برفع الجاهزية القتالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عليا للإصلاح الوطني التيار الشامل لدائرة الدولة يؤثر على الاستدامة المالية، كما اعتمدت على خطة عمل التغذية المتعددة في تينيسي من 2025 حتى 2030 لمجابهة انتشار سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس وزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والخدماتية.

نجح الحكومة في نجاحه في الفشل في مساعدة فرع البنك المركزي في مقاطعة مأرب مع المركز الرئيسي للبنك في عدن ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع تقريراً لوزير الصناعة والتجارة حيث تمكن من تخزين المواد الغذائية الأساسية واستمرارية الرقابة الرقابية لضبط مؤشرات الاحتكار والمغالاة، إلى جانب الاعتماد والتعاون مع البرنامج السعودي لإعمار اليمن، والمصادقة على التعاون في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

ورداً على التصعيد من قبل الحوثيين، وجهت الحكومة برفع مستوى الجهوزية والاستعداد القتالي في مختلف المجالات العسكرية والببهات.. مشيدة باليقظة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في إحباط مخططات الجماعة، المسؤولية الكاملة عن تقويض فرص السلام ودقيقة للإنسانية.

وأدان مجلس الوزراء الطماطم السافرة للسيادة اليمنية، والتي كان آخرها تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضعة للسيطرة على الحوثيين، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير وانتهاك الصارخ للقرارات الدولية.

ينكر المجلس الاربعاء الحوثية للمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس يختار إجراءات أمنية، وارادة لتجفيف مصادر تمويل وسليح الجماعة ووقف تنوعات المنظمات غير الحكومية.