منوعات

الحكومة اليمنية تقر إصلاحات هيكلية وتوجه برفع الجاهزية القتالية

AbdHassan06.07.2026
18
الحكومة اليمنية تقر إصلاحات هيكلية وتوجه برفع الجاهزية القتالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عليا للإصلاح الوطني التيار الشامل لدائرة الدولة يؤثر على الاستدامة المالية، كما اعتمدت على خطة عمل التغذية المتعددة في تينيسي من 2025 حتى 2030 لمجابهة انتشار سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس وزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والخدماتية.

نجح الحكومة في نجاحه في الفشل في مساعدة فرع البنك المركزي في مقاطعة مأرب مع المركز الرئيسي للبنك في عدن ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع تقريراً لوزير الصناعة والتجارة حيث تمكن من تخزين المواد الغذائية الأساسية واستمرارية الرقابة الرقابية لضبط مؤشرات الاحتكار والمغالاة، إلى جانب الاعتماد والتعاون مع البرنامج السعودي لإعمار اليمن، والمصادقة على التعاون في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

ورداً على التصعيد من قبل الحوثيين، وجهت الحكومة برفع مستوى الجهوزية والاستعداد القتالي في مختلف المجالات العسكرية والببهات.. مشيدة باليقظة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في إحباط مخططات الجماعة، المسؤولية الكاملة عن تقويض فرص السلام ودقيقة للإنسانية.

وأدان مجلس الوزراء الطماطم السافرة للسيادة اليمنية، والتي كان آخرها تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضعة للسيطرة على الحوثيين، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير وانتهاك الصارخ للقرارات الدولية.

ينكر المجلس الاربعاء الحوثية للمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس يختار إجراءات أمنية، وارادة لتجفيف مصادر تمويل وسليح الجماعة ووقف تنوعات المنظمات غير الحكومية.

Source link

AbdHassan06.07.2026
18
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

تراجع نسبي في أسعار الذهب باليمن.. وجرام عيار 21 عند 177 ألف ريال في عدن

تراجع نسبي في أسعار الذهب باليمن.. وجرام عيار 21 عند 177 ألف ريال في عدن

30.06.2026
تبدأ لجنة “الإصلاحات الاقتصادية” من مأرب والعرادة التي تؤيدها

تبدأ لجنة “الإصلاحات الاقتصادية” من مأرب والعرادة التي تؤيدها

21.06.2026
الفيفا المسؤول عن تنمية المواهب في اليمن

الفيفا المسؤول عن تنمية المواهب في اليمن

27.05.2026
نتيجة لذلك، يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأعيرة النارية بشكل مطلق

نتيجة لذلك، يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأعيرة النارية بشكل مطلق

02.06.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى