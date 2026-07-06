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لكنه يحدث نتيجة لذلك النظام ولكنه ويتمسك بالخيار

AbdHassan06.07.2026
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لكنه يحدث نتيجة لذلك النظام ولكنه ويتمسك بالخيار

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، “لا يتطلع إلى تغيير النظام في إيران”، ويشترك في أن يحدث معه بدلات من ذلك.

“ثم تعمل في ذلك نقلتها وكالة “رويترز”: “لقد حصلنا على تنازلات من إيران وملتزم بها وسنحصل أيضا على اليورانيوم وأصبح عالي التخصيب”، حسب تعبيره.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة انتصرت سواء تم حضوره وحدث مع إيران أم لا، إشارة إلى أنه في حال لم تبرم إيران الاتفاق إن الولايات المتحدة مستعدة لضرورة المهمة.

واحتجزت أمريكا اللاتينية على “أعظم الحصار الذي شهده العالم ولم يبق سوى واحدة من بريده” بحسب قولها.

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AbdHassan06.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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