يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

قالت مصادر وسكان إن درع الوطن بدأت مساء الاثنين انتشاراً ميدانياً في محافظة عدن جنوبي اليمن للمرة الأولى، لتأمين الدولة بالتزامن مع إعلان مجلس الانتقالي المنحل “تصعيداً واسعاً” للتظاهر يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز.

وعلى الرغم من وجود درع الوطن في مدينة عدن منذ يناير/كانون الثاني الماضي إلا أن هذا هو المشارك الأول لهذه القوات-ما حقق مصدرًا عسكريًا، إذ كان القوات المسلحة العمالقة والتشكيلات الأمنية واثقًا ميدانيًا فيما تبقى “درع الوطن” في العسكرات.

ويؤكد المصدر الحقيقي والسكان لـ”يمن مونيتور” إن القوات الحقيقية في قصر معاشيق والمقرات الحكومية بما في ذلك رئيس الوزراء تحت رئاسة براذرز أركان القوات درع الوطن “اللواء عبدالرحمن اللحجي”.

ولم يتم الحصول على المزيد من التفاصيل. وتحدثت شريطة عدم الكشف عنها هويتها الواضحة غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

أعلن مجلس المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الاثنين، عن برنامجي الواسع تحت “التصعيد الثوري السلمي”، عبر حشد مظاهرات الجماهير في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية؛ بهدف الضغط على المملكة العربية السعودية ومناهضة ما وصفه بـ”الوصاية والاحتلال”، رفضاَ لإلغاء كيانات سياسية ومساعي دمج قواته العسكرية.

ويركز المجلس الانتقالي على حشد أنصاره في عدن في الذكرى السابعة من يوليو/تموز (الإعلان عن انتهاء حرب صيف 1994) والمطالبة بانفصال جنوب اليمن.

وكان اليدوي الرسمي باسم الانتقالي، أنوريمي، قد دعا الجرانيان التماني والمجتمعية إلى النضال في هذا التصعيد لما أسماه “مشروع الوصاية أداره”، بالتأكيد أن حركة الاحتجاجية ستستمر حتى “تُرفع يد العبث السعودي” ويعود المسار إلى تطلعات الاستقلال الجنوب، وتحقق تعبيره. ويمثل هذا الخطاب تحولاً لافتاً في بوصلة الخطاب السياسي للمجلس، والذي بات يوجه تيانه علناً متجهين نحو اتجاه الرياض.

من جانبها، أقرت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي برنامج التصعيد، حيث تضمن الدليل على الأمين العام، وضاح اليمن، إلى أن هذا اعترف عن الرفض باحترام المتفقه رمضان، وفي مقدمتها الحطام المستمر في الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية، محذراً من منظمة ممنهجة وتقويض القوات المسلحة التابعة للمجلس.

وخسر مجلس الانتقالي الجنوبي في يناير/كانون الثاني مدينة عدن بعد تصعيده في شرق الكون بمحافظة حضرموت والمهرة ومحاولة السيطرة عليهما و تدخلت القوات درع الوطن والطوارئ المطبخ والغربت وطردت قوات الانتقالي، وطُردت الإمارات العربية المتحدة الرئيسية للمجلس الانتقالي الجنوبي من الخيال العربي الذي قاده السعودية.