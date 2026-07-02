مسام: تفكيك ألغام قرب المدن المدنية في حيران شمال حجة وإحباط حيث محققة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال مشروع مسام لنزع الالغام في اليمن، إن الفريق 40 للاتصالات للوصول إلى تجنيب الوصول إلى محققة في قرية بني خوري بمديرية حيران شمال محافظة حجة، بعد اكتشاف البحث ألغام على مقربة من منازل السكان.

وأوضح المشروع أن البلاغ ورد عبر الإعلام الميداني من شركة علي قطاع خوري، الذي وجد بحثًا عن ألغام يبعد حوالي 100 متر فقط عن المنازل، ما قررنا أن نتحرك عاجلاً من فرق “مسام” العاملة في ميديا.

وأضاف أن الفريق 40 استجاب سريعًا وتطلع إلى الموقع وبدأ المسح والتطهير، في إطار جهوده لتأمين حياة المنطقة من الألغام.

من جانبه، قال قائد الفريق البراء الروحاني، إن الفريق قادر خلال الساعة الأولى من صباح اليوم من تفكيك لغمين مضادين، فيما يواصل التعامل مع ثلاثة ألغام مقاوم للدبابات، أحدها مرتبط بشَرَك خداعي يزيّن خطراً مباشراً على فرق نزع الألغام.

وذّر الروحاني وحظي بشعبية كبيرة من الموقع نظرا لخطورة الوضع، بالتأكيد استمرارًا للعمل حتى الانتهاء من تأمين المنطقة بشكل كامل، بما في ذلك حماية السكان وتهيئة بيئة آمنة لعودة أنشطتهم اليومية.