رعب في حضرموت.. حيوان مفترس يهاجم السكان ويصيب 12 شخصا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصيب أكثر من 12 شخصًا، منهم نساء وأطفال، مساء اليوم، بداية، تنفذه حيوان مفترس على سكان منطقة عسد الجبل التابع لمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، وفق مصادر محلية.

ويهدف عدد كبير من الحيوانات بشكل موثوق إلى إحداث إصابات مختلفة، قبل مواصلة التجول في طرق المنطقة ومهاجمة كل من يصادفه، ما أحدث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي.

باستمرار أن الفرق الطبي استنفرت لاستقبالهم وحمايتهم اللازمة، في حين يستمر الأهالي جهودهم لتعقب وجودهم، ويطالب بسرعة بتتبع مساهمتهم في حظر البراءات.

ولم تتولى السلطات المحلية، حتى نشر الخبر الفوري، وبيانًا يوضح نوع الحيوان أو الحادثة.