إعادة النظر في الهرم الاستشاري | الكمبيوتر الأسبوعية

لعقود من الزمن، تم بناء صناعة الخدمات المهنية على بنية فريدة وناجحة للغاية – الهرم. في الأعلى يوجد شركاء متمرسون يمتلكون العلاقات مع العملاء ويوجهون الإستراتيجية. وفي الأسفل يجلس المحللون المبتدئون. كان المنطق الاقتصادي لهذا الهيكل بسيطًا وفعالًا، وهو الاستفادة من الساعات المدفوعة للكثيرين لتمويل حكمة وإشراف القلة.

قام هذا النموذج بتدريب أجيال من قادة الأعمال وحل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التي واجهتها الشركات في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. وتحظى المؤسسات التي كانت رائدة في هذا النهج باحترام دائم لقدرتها على إدارة الإصلاحات التشغيلية الواسعة النطاق. ومع ذلك، فقد وصلت نقطة انعطاف تكنولوجية غير مسبوقة، مدفوعة بالتقدم السريع في البنية السحابية والنظم البيئية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

التحديث الحقيقي هو رحلة مترابطة، وهو في الأساس تحول معماري حيث تتقاطع الأنظمة القديمة وأساسات البيانات والذكاء الاصطناعي. نظرًا لأن الأتمتة والأدوات الذكية تعمل على تحسين المهام التي كانت تشغل تقليديًا قاعدة الهرم الاستشاري (مثل تركيب البيانات والبحث وتوليد التعليمات البرمجية الأولية)، فإن المنطق الهيكلي لهذا النموذج يتآكل. ولدعم الشركات بشكل فعال في هذا التحول، يجب أن يتطور نموذج التسليم بعيدًا عن التسلسل الهرمي للحجم نحو نظام بيئي شبكي أكثر انسيابية من الخبرة المباشرة.

نموذج الاستشارة التقليدي يزدهر على نطاق واسع. عندما تحتاج شركة كبيرة إلى طرح نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على نطاق واسع أو ترحيل البنية التحتية العالمية لعدة سنوات، فإن نشر مجموعة كبيرة من المستشارين العموميين أمر منطقي تمامًا. تتفوق هذه الفرق في جمع المتطلبات ورسم خرائط لسير العمل القديم وتنفيذ قواعد اللعبة من أعلى إلى أسفل على مدى جدول زمني ممتد.

عدم تطابق التكنولوجيا ومع ذلك، فإن التحول الرقمي الشامل لا يتناسب مع قواعد اللعبة هذه. إنه سريع ومترجم للغاية وتجريبي بطبيعته. عندما تقفز التكنولوجيا بشكل كبير كل ستة أشهر، فإن جدول النشر الصارم والممتد هو وصفة لبناء الديون الفنية عبر حزمة المؤسسة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة العامة للنموذج الهرمي التقليدي تخلق عدم تطابق بين مهندسي المؤسسات الحديثة وقادة تكنولوجيا المعلومات، لا سيما في قطاع السوق المتوسطة الطموح للغاية. تتطلب شركات السوق المتوسطة اليوم الوصول المباشر إلى التكنولوجيا المتمرسة وخبراء الأعمال الذين تغلبوا بالفعل على عقبات الحوكمة ونظموا خطوط البيانات المعقدة ونجحوا في نشر التقنيات المتكاملة في بيئات الإنتاج. يأتي هذا التحول في كيفية تقديم الخبرة في لحظة حاسمة بالنسبة للديناميكيات التنافسية في المشهد التكنولوجي في المملكة المتحدة. تاريخياً، كانت للشركات الكبيرة اليد العليا. وعادةً ما يكون لديهم رأس المال اللازم لدعم المطورين الداخليين، وتمويل مختبرات البحث والتطوير، وتوظيف المواهب التقنية المتخصصة. إن ما يعانون منه عادة لا يكون في البناء الأولي، ولكن في بدء التغيير التنظيمي عبر قوة عاملة كبيرة ونشر الأدوات على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلك، تتمتع شركات السوق المتوسطة بميزة المرونة. وفي عصر التطور التكنولوجي السريع هذا، يمكن لهذه المرونة أن تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة أمام رواد السوق، مما يسمح لهم بسد فجوة التبني ونشر التكنولوجيا لتحدي منافسيهم الأكبر. ومع ذلك، تعمل العديد من هذه المؤسسات على برامج قديمة ومجزأة تتطلب تحديثًا عاجلاً. وفي مواجهة ضغوط التكلفة وتغير توقعات العملاء، غالبًا ما يعانون من “الشلل” التكنولوجي. يجد القادة أنفسهم تحت ضغط لنشر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحديث بنيتهم ​​التحتية، لكنهم غير متأكدين من أين يبدأون. إن الحجم الهائل للأدوات والمنصات وخيارات التكامل يجعلهم خائفين من اتخاذ القرار الخاطئ أو إهدار المال على مشاريع فاشلة. ويؤدي هذا إما إلى عدم اتخاذ أي قرار على الإطلاق، أو إلى حلول متسرعة تتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها حلاً معزولاً لوظيفة واحدة بدلاً من كونها ميزة تنافسية شاملة. عندما تلجأ شركات السوق المتوسطة إلى الاستشارات التقليدية طلبًا للمساعدة، فإنها كثيرًا ما تقابل بأطر عمل مصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا. فالهرم ذو القاع الثقيل لا يخدم ببساطة قطاعاً ذكياً يحتاج إلى التحرك بسرعة من الهندسة المعمارية إلى التنفيذ. ولسد هذه الفجوة في التنفيذ، يجب أن تنتقل الصناعة الاستشارية نحو نموذج شبكي أكثر انسيابية. ينتمي مستقبل الاستشارات التقنية إلى فرق منسقة ومنسقة من قادة التكنولوجيا ورجال الأعمال ذوي الخبرة العالية. يمكن للعملاء العمل مباشرة مع الممارسين الذين أمضوا عقودًا في إدارة المخاطر وضمان الامتثال وبناء أنظمة المؤسسة. كما أنه يضمن السرعة في تحقيق القيمة، لأنه من خلال أتمتة مراحل البحث الأولي وإنشاء التعليمات البرمجية باستخدام أدوات التطوير الحديثة، يمكن للفرق العليا الانتقال بسرعة من تحديد المشكلة إلى نموذج أولي عملي. وأخيرًا، فهو يخلق حوافز متوافقة مع النتائج، مما يحول التركيز بالكامل إلى تقديم عائد استثمار قابل للتطوير وطويل الأجل.