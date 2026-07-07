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الأرصاد اليمني يحذر من اضطراب البحر ومطار رعدية في عدد من التوقفات خلال توقف التوقف

AbdHassan07.07.2026
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الأرصاد اليمني يحذر من اضطراب البحر ومطار رعدية في عدد من التوقفات خلال توقف التوقف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الثلاثاء، إنه سهل هبوب رياح شديد على أرخبيل الفقراءى والسواحل الشرقية، وهو أمطار رعدية ومتفرقة على عدد من المحافظات اليمنية طول الـ24 ساعة.

وأوضح المركز، فأعلن عن إشعار رقم (7/7)، أن سرعة الرياح على أرخبيل الفقراءرى والسواحل الشرقية ستصل ما بين 30 و45 ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب البحر والموج.

كما أن أمطار رعدية يُتوقعها على أجزاء من المحافظات لحج والضالع وإب، إضافة إلى هضاب أبين وشبوة وحضرموت، حيث يُدعى إلى أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من المحافظات صعدة وحوتة وممحويت وعمران وصنعاء وريمةعز.

ودعا المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل بولندا والسواحل الشرقية إلى توخي الحيطة والحذر بسبب اضطراب البحر وجذب الزوار.

كما بحثت في المعالم السياحية الرئيسية في سبب سقوطها على نتيجة التعرض للصواعق، والابتعاد عن مجاري السيول وعدم وجود جسر لها أثناء التعرض للضوء أو بعد انتهائها.

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AbdHassan07.07.2026
12
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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