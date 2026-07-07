أهلي صنعاء حصم المكلا لطفطوف في افتتاح الجولة السابعة لليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استهل أهلي صنعاء مشواره في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى ويتنوع ثم على ضيفه المكلا حضرموت لغرض دون رد، في المباراة التي اختارها، الثلاثاء، على ملعب الشهيد الظرافي في صنعاء.

جاء اللقاء الأول مكافئًا وانتهى بالتعادل السلبي، رغم الفارق النسبي لأهلي صنعاء الذي سعى جاهدًا لهدف التقدم، في حين احتل المكلا على هانكس المرتدة.

في تلك اللحظة الثانية، بدأ الأهلي في أفضل صياغة لهدف حمل توقيع كريا طفطوف في الدقيقة 57، ليمنح الأسبوعية الشاملة.

وكاد مكلا أن لا يتوقف في الدقيقة 83 ويحتسب حكم التحكيم جزاء، لكن القائد أهلي صنعاء أسامة حيدر يتألق في تسديد حسن باسفر، محافظًا على التقدم الشامل حتى صافرة النهاية.

وتقدم أهلي بإحراز رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم للأمام إلى المركز الخامس بفارق اليسار عن المكلا، الذي سيطر على رصيده عند 13 أيضًا.

هذه الصياغة أقرب إلى أسلوب تحديد المواقع الصحفية، مع ضمان الإيجاز وسلاسة السرد.