منوعات

أهلي صنعاء حصم المكلا لطفطوف في افتتاح الجولة السابعة لليمن

AbdHassan07.07.2026
9
أهلي صنعاء حصم المكلا لطفطوف في افتتاح الجولة السابعة لليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استهل أهلي صنعاء مشواره في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى ويتنوع ثم على ضيفه المكلا حضرموت لغرض دون رد، في المباراة التي اختارها، الثلاثاء، على ملعب الشهيد الظرافي في صنعاء.

جاء اللقاء الأول مكافئًا وانتهى بالتعادل السلبي، رغم الفارق النسبي لأهلي صنعاء الذي سعى جاهدًا لهدف التقدم، في حين احتل المكلا على هانكس المرتدة.

في تلك اللحظة الثانية، بدأ الأهلي في أفضل صياغة لهدف حمل توقيع كريا طفطوف في الدقيقة 57، ليمنح الأسبوعية الشاملة.

وكاد مكلا أن لا يتوقف في الدقيقة 83 ويحتسب حكم التحكيم جزاء، لكن القائد أهلي صنعاء أسامة حيدر يتألق في تسديد حسن باسفر، محافظًا على التقدم الشامل حتى صافرة النهاية.

وتقدم أهلي بإحراز رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم للأمام إلى المركز الخامس بفارق اليسار عن المكلا، الذي سيطر على رصيده عند 13 أيضًا.

هذه الصياغة أقرب إلى أسلوب تحديد المواقع الصحفية، مع ضمان الإيجاز وسلاسة السرد.

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

Source link

AbdHassan07.07.2026
9
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والعديد من الأحياء باستثناء سواحل جنوب أفريقيا

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والعديد من الأحياء باستثناء سواحل جنوب أفريقيا

12.05.2026
شرطة حضرموت تعلن تنفيذ عمليتين أمنيتين ضد مهربي الوقود والمخدر

شرطة حضرموت تعلن تنفيذ عمليتين أمنيتين ضد مهربي الوقود والمخدر

23.04.2026
الخنبشي لصيانة سير العمل والخطط المستقبلية ومصنع بذرة الغويزي بالمكلا

الخنبشي لصيانة سير العمل والخطط المستقبلية ومصنع بذرة الغويزي بالمكلا

10.06.2026
البحرين والسعودية والإمارات تعلن تصديها لجزيرة وميسيّرات إيرانية

البحرين والسعودية والإمارات تعلن تصديها لجزيرة وميسيّرات إيرانية

22.03.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى