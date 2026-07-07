تستحوذ Druid Software على Node-H لتسريع شبكات 4G و5G الخاصة

استحوذت Druid Software على الموظفين وأصول الملكية الفكرية لشركة Node-H، وهي شركة متخصصة مقرها ميونيخ في برامج شبكة الوصول الراديوي (RAN) وتقنيات معدات المستخدم.

يُقال إن منصة التكنولوجيا الخلوية Raemis التابعة لشركة Druid Software، وهي شركة متخصصة في توفير برامج الشبكات الأساسية ومقرها في أيرلندا، هي شبكة أساسية ناضجة متوافقة مع 3GPP 4G/5G ومصممة خصيصًا للاتصالات المهمة للمؤسسات. ومع نشر الآلاف من الشبكات على مستوى العالم، قال Druid إنه يمكنه تقديم خدمات مخصصة لتحديات الاتصالات عبر مجموعة من بيئات الأعمال والمهام الحرجة.

من جانبها، تصف شركة Node-H ومقرها ميونيخ نفسها بأنها “رائدة” في برنامج 5G Open-RAN (O-RAN) للشبكات الخاصة. تتخصص Node-H في العروض الآمنة والقابلة للتطوير للتطبيقات الصناعية والحكومية، وتقول إنها تستطيع تمكين المؤسسات من نشر اتصال 5G المقاوم للمستقبل دون المساس بالأمن.

تهدف إضافة فريق Node-H إلى دعم التزامات Druid الحالية وعلى المدى القريب تجاه العملاء والشركاء، مع تعزيز قدرة الشركة على تطوير وتكامل ودعم عمليات نشر الشبكات الخاصة الأكثر تقدمًا. يجلب الاستحواذ أيضًا مجموعة من مهندسي البرمجيات ذوي الخبرة العالية إلى Druid، ويضيف خبرة برمجية تكميلية متعلقة بـ RAN وIP إلى محفظة الشبكات الخاصة للشركة.

ستدعم خبرة Node-H البرمجية والملكية الفكرية (IP) عمل Druid على قدرات الإدارة الموحدة، مما يساعد على تسهيل نشر شبكات 4G و5G الخاصة وتشغيلها وصيانتها عبر بيئات متعددة الموردين.

يقول Druid، إن هذا يمنح الشركة أيضًا عمقًا تقنيًا إضافيًا في البرامج المتعلقة بـ RAN، مما يتيح تكاملًا أوثق مع شركاء RAN الحاليين مع الحفاظ على تركيز Druid على برامج الشبكة الأساسية وعروض الشبكات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم Acquired IP التطوير المستمر لـ Druid لمنصة الإدارة الموحدة الخاصة بها، مما يساعد العملاء والشركاء على تبسيط نشر وتشغيل وإدارة دورة حياة الشبكات الخاصة. يرى Druid أيضًا أنه يخلق فرصًا لترخيص أصول Node-H IP مختارة لشركات أخرى تعمل في النظام البيئي O-RAN وRAN، مما يخلق فرصًا جديدة للتعاون عبر سوق الشبكات الخاصة.

للمضي قدمًا على المدى القصير، قالت Druid إنها ستواصل التركيز على برامج الشبكة الأساسية والمنصة الخلوية الخاصة. سيتم استخدام خبرة Node-H وIP لتعميق التكامل مع شركاء RAN، وتحسين إدارة الشبكات متعددة الموردين ودعم عروض الشبكات الخاصة الأكثر اكتمالاً للعملاء.

وقال ليام كيني، الرئيس التنفيذي لشركة Druid Software: “إن جلب فريق Node-H إلى Druid يمنحنا خبرة إضافية وقيمة للغاية وموهبة في هندسة البرمجيات، مع معرفة عميقة بالشبكات الخلوية الخاصة”. “تتمثل أولويتنا في مواصلة تقديم الخدمات للعملاء والشركاء مع استمرار نمو الطلب على شبكات الجيل الرابع والخامس الخاصة. ويزيد هذا الاستحواذ من قدرتنا ويعزز عمقنا التقني ويساعدنا على تسريع تطوير منصة شبكة خاصة أكثر توحيدًا وأسهل في الإدارة.”

وأضاف مايك كرونين، الرئيس التنفيذي لشركة Node-H: “لقد قامت Node-H ببناء خبرة عميقة في البرامج الخلوية المتخصصة، ويسعدنا أن فريقنا وتقنيتنا سيصبحان الآن جزءًا من Druid. يتمتع Druid بمكانة قوية في الشبكات الخاصة، ونحن نتطلع إلى المساهمة في المرحلة التالية من نموها.”