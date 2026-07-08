دليل ألعاب الكومنولث 2026 معروض للبيع الآن | أخرى | رياضة

إنها مليئة بالمقابلات مع الرياضيين، والميزات، وملخص يومي لما يجب مشاهدته، وإلقاء نظرة فاحصة على فرص Home Nations بالإضافة إلى معلومات داخلية عن الملاعب وإلقاء نظرة على بعض اللحظات السحرية من الألعاب السابقة. اطلب نسختك هنا، أو احصل عليها من تجار التجزئة المشاركين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

منذ أن تم تنظيم هذا الحدث لأول مرة – في هاميلتون، كندا، في عام 1930، فازت أستراليا بميداليات أكثر من أي دولة أخرى وتصدرت جدول الميداليات 13 مرة. لا توجد دولة أخرى تقترب من ذلك، مع 1001 ميدالية ذهبية والعدد في ازدياد – 228 أكثر من أقرب منافسيها إنجلترا.

ومن بين 280 ميدالية ذهبية تم منحها في برمنغهام قبل أربع سنوات، فازت أستراليا أو إنجلترا أو كندا أو الهند بنسبة 61 في المائة منها.

ومع ذلك، فقد صعدت 43 دولة وإقليمًا من أصل 72 دولة وإقليمًا إلى منصة التتويج، بما في ذلك الملاكم دوكين توتاكيتوا ويليامز، الذي أصبح أول حائز على الميدالية لنيوي (عدد سكانها 1937 نسمة).

حققت اسكتلندا أفضل مبارياتها “خارج أرضها” حتى الآن، بينما كانت ثماني ذهبيات لويلز هي ثالث أفضل أداء لها في التاريخ. حتى أن غيرنسي شاركت في الحدث بميدالية فضية وبرونزية.

ربما استغرق الأمر ما يقرب من قرن من النضال من أجل أهمية ألعاب الكومنولث للعثور على مكانها باعتبارها المطهر الرياضي النهائي. يمكنها أن تغذي الروح لتتحمس لمباراة الميدالية البرونزية بين فانواتو ونيوزيلندا. وربما يتعين عليك أيضًا تناول الأطباق – مجموعة لطيفة من الأشخاص الذين لا يمكنك أن ترغب في مقابلتهم.

يعد تطبيق Let the Games Begin مثاليًا لإرشادك حول من يتنافس ومتى وأين – ومن يجب أن تراقبه في المزايدة على الذهب! اطلب نسختك هنا أو احصل عليها من بائعي التجزئة المشاركين اعتبارًا من 10 يوليو 2026.

Source link