توقعات بمطار رعدية في عدة محافظات وتحذيرات من تحذيرات السيول

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الأربعاء، أن يطلق مطار رعدية متفرقة على أجزاء من 10 محافظات يمنية، أولاً وأخيراً إلى توخى الحيطة والحذر من السيد السيول والعواصف الرعدية.

وقال المركز، نشره صادر في الساعة 11:00 صباحًا، إن هطول الأمطار يشمل أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصعدت، وغرب محافظة صنعاء، إضافة إلى ارتفاعات لحج وأبين سهلهامة.

وحذر من تواجدها في مجاريها أو معابرها في وقت وجريان السيول في الشعاب والوديان، ومن تواجدها في مجاريها أو معبرها أثناء هطول الأمطار.

كما دعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية، والاحتياطات الضرورية للحفاظ على السلامة.