ارتفاع أسعار الذهب في اليمن مع تصاعد الأوقية عالميا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في سوق اليمن، اليوم الأربعاء 8 يوليو/تموز 2026، ارتفاعًا بالتزامن مع تسارع أسعار النفيس في العالمية.

حسب بيانات التداول، بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن 180,753 ريالًا يمنيًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 208,796 ريالًا.

وفي الصنع، سجل سعر شراء جرام من الذهب عيار 21 نحو 61,969 ريالًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 71,581 ريالًا.

وعالميًا، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى نحو 4,120.68 ويجب أن يقابل 4,120.80، وموافقة على تقديم البيانات.

تأثرت أسعار الذهب المحلية بالتغيرات في التوجهات العالمية، إلى جانب تداولات أسعار الصرف بين المناطق اليمنية، والتي تنعكس على أسعار النفيس العالمية في كافة أنحاء العالم.