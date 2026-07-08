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دفاعات قبلية للطيران الرسمي الحوثية في مطارح الكرامة بمحافظة الجوف

AbdHassan08.07.2026
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دفاعات قبلية للطيران الرسمي الحوثية في مطارح الكرامة بمحافظة الجوف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت مصادر سابقة في محافظة الخبر، اليوم، أن دفاعات جوية تابعة للقبائل المسقطة لطائرة متطرفة تابعة لجماعة الحوثيين، أثناء تحليقها في مطارح الكرامة القريبة من الريان شرقي لحفظها.

وتتعامل بشكل صحيح مع”يمن مونيتور” إن المسافة كانت مستقلة عن مهمة استطلاعية فوق المنطقة، قبل أن يتم رصدها ومعها بواسطة العوامل المضادة للأشعة التابعة لرجال القبائل المرابطين في المطارح.

وتتداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مصورة مصورة، وهي توثق لحظة إسقاط الطائرة الفضائية الحوثية، حيث لم حطام بعد سقوطها، وهي محمولة على متن مركبة عسكرية تابعة للقبائل.

ولذلك ظللنا نستمر في التمسك بالمناطق في محافظة الجوف، مع تزايد استخدام جماعة الحوثيين للطائرات لمسافات طويلة في عمليات، حيث نستمر في مواصلة التحركات السابقة في المنطقة طوال الأيام الماضية.

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AbdHassan08.07.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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