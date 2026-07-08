الخنبشي يرعى توقيع للتحميل وتشغيل أطباء جراحة القلب في حضرموت

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وشهدت مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية، الأربعاء، لاستخدامها في التعاون مع مؤسسة أمراض القلب لدعم ودعم خريجي برنامج الزمالة المتخصصة في تخصص جراحة القلب والذراع التطوعي، وجود عضو مجلس التحكم ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة المكلا، حيث تعمل ونظرت إلى دعم وتشغيل تشيرين من مبتعثي مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية في المرحلة الأولى بمركز “نبض الحياة”.

وأشاد الخنبشي دور مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية في الاستثمار بالكوادر الوطنية من خلال دعم وتأهيل الكفاءات في مختلف المجالات، بما في ذلك توظيف خبراتهم لخدمة المجتمع، مثمنًا في الوقت الحالي جهود مؤسسة أمراض القلب في تقديم الرعاية الطبية التخصصية لمرضى القلب.

وبناءً على ذلك، سينفذ المشروع على مرحلتين، يشمل الدعم الأول لأربعة من جراحة القلب والجراحة التامة من خريجي برنامج الابتعاث الذي تموله مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية لعام، فيما بعد المرحلة الثانية إعادة تأهيل وعمليات جراحة القلب بمركز أمراض القلب، إلى جانب تدريب وتأهيل كوادر طبية فنية في تخصصات للعب بجراحة القلب.

وأشار إلى مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية مديرها التنفيذي طارق بلخشر، حيث وقعها عن مؤسسة أمراض القلب المؤسسة الرئيسية محمد باشعيب، بحضور عدد من والمهتمين بالقطاع الصحي.