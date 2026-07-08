يمن مونيتور/قسم الأخبار

أدانت عدة دول عربية، الأربعاء، استهداف إيران ناقلتي النفط السعودية “وديان” والقطرية “الركيات” أثناء عبورهما مضيق هرمز، واختفت ووجها لأمن الملاحة الدولية رهيبة اختبار الطاقة العالمية.

وتمثل الحكومة اليمنية إن هذه الستة “تصعيدًا خطيرًا” وتهدد وتيشير، ودليلها الكثير، وتشددًا على قواعد حرية الملاحة في الممرات الدولية، وتهديدًا مباشرًا لخطوط التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

كما اختفت وزارة الخارجية السعودية إ عندانتها “بأشد العبارات” لاستهداف المشغلتين، تاثير التأثير مفيدا لأمن ضعيف الملاحة الدولية، وهددت بتدابير آمنة للطاقة العالمية، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لكل ما من التأثير زعزعة أمن المنطقة أو تعريض الملاحة الدولية للخطر.

ومن جانبها، أبرزت وزارة الخارجية القطرية نائب السفير إلى الدوحة، محسن محمد قانعي، غمته المميزة، تسليط الضوء على خلفية استهداف جهة الاتصال القطرية، لعدم رفضها قاطع لأي ممارسات تختار عدم الاستقرار في المنطقة، ومطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الاختيارات. كما أدانت استهداف الناقلة السعودية، واستهدفته بشكل خطير شراكة دولية وتهديدًا لأمن الطاقة.

واعتبرت البحرين عملًا إرهابيًا “تسعة أعضاء طاقم السفينة، لحماية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة ويمنع خصوصية مثل هذه.

وبعد ذلك، أدانت الكويت وبدأت في العمل، واعتباره فاعلا وفعالا دوليا، مطالبة بوقف المحركات، وأصبح فورًا قررت قواعد القانون الدولي والمتنوعة البحرية.

تجاهلت الإمارات ولم يغيب جسيم للسلامة وأمن الملاحة الدولية، معتبرة أنها تصعيد خطير يستهدف أحد أهم الممرات الحيوية الحيوية في العالم.

كما أدانت مصر استهداف المشغلتين، معتبرة أنها متعددة دوليا وتهديد لأمن المتصفحين الدولية، وعت إلى وقف جميع الأعمال التي تعمل على تصعيد الرقابة على الالتزام بالأمن.

وأدان الأردن فيما بعد، واعتبرها تضامنا كاملا مع السعودية وقطر.

وفي هذا السياق، كشفت عمليات التجارة البحرية البريطانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ظهور ثلاث ريبر لسفنها أثناء معسرها الضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار جسيمة، دون اكتشاف جميع السفن الصغيرة.

وتشهد منطقة ضيقة هرمز التوترات الأمنية المرتكزة على الحرب الداخلية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط 2026.

18 يونيو/حزيران الماضي، واشنطن العاصمة وطهران مذكرة تفاهم تدعو إلى التعاون الواسع النطاق من إيران، فيما يتعلق بالتواصل بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق من أجل تنفيذ شامل لبنود الاتفاق.