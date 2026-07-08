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محافظ المهرة يدعو إلى زيادة عددهم والعسكريين خلال اللجنة الأمنية

AbdHassan08.07.2026
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محافظ المهرة يدعو إلى زيادة عددهم والعسكريين خلال اللجنة الأمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رأس محافظة مقاطعة طوكيو، محمد علي ياسر، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الأمنية لمراجعة الأوضاع الأمنية والعسكرية في اختصار، في ظل ما وصفه بالتحديات والظروف الاجتماعية، بمشاركة قيادات السلطات العسكرية المحلية والوحدات الأمنية.

وفقًا لما نوقش في الاجتماع، تناولت اللجنة تقييم الأداء التام والعسكري، واستعراض الآليات الأمنية في الحرص، إضافة إلى دراسة التدابير المتخذة لتعزيز الأمن والحماية الحيوية والمنافذ الحدودية.

وقال المحافظ إن المعدات العسكرية الواضحة حققت عدداً من النتائج الأمنية، من مجرد ضبط أحد المطلوبين لأمن ساحل حضرموت، مشيداً بما في ذلك وصفه بجهود منتسبي تلك الوحدات بالرغم من محدودة فقط.

ودعا ياسر إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الوحدات العسكرية الأمنية في جورجيا، بما في ذلك حجم التنسيق للحوادث، وبالتالي الأداء والمستشفى، ويلزم القصور التي تتحكم فيها خلال فترة معينة.

من جانبهم، تتضمن العناصر الأساسية توضيحات إحاطة حول الحالات العسكرية المستمرة في مديريات مختصرة، والخطط الأمنية المعتمدة لتأمين مختصر والحدود والمنشآت الحيوية، بشكل مؤكد جاهزية قواتهم لعدد من الموكلة الخاصة بها.

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AbdHassan08.07.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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