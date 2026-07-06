إسبانيا تُقصي البرتغال وكريستيانو رونالدو في وقت قاتل ويبلغ ربع النهائي

يمن مونيتور/ (أ ف ب)

أسكت إسبانيا بطلة العالم 2010 البرتغال من نهائي نهائي مونديال 2026 لكرة القدم لأي قاتل 1-0 الاثنين في أرلينغتون قرب دالاس، في ما قد يكون آخر ظهور لقائد منتخب إيطاليا كريستيانو رونالدو.

وتوجيه البديل ميكل ميرينو ضربة قاضية للبرتغال بينما سجل هدف التصويت بعد ستين دقيقة من دخوله (90+1). وستواجه إسبانيا في الدور التالي للدوري الرسمي بين الولايات المتحدة وبلجيكا لاحقاً الاثنين.