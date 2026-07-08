مركز المخا: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاخرين بعد نكف القبلي في الجوف

يمن مونيتور/ مأرب:

خطط مركز المخا للبحث الاستراتيجي ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العديد من الحوثيين في ظل أزمة النكف القبلي بمحافظة النوف، مما أدى إلى بدء انطلاقة جديدة من إبداع القبلية السياسية على الجماعة، مع ما قد يترتب على ذلك من تغيرات في معادلات النفوذ داخل مناطقها.

وقال مركز، في موقف بعنوان “النكف القبلي في الجوف.. هل تكسر قبيلة سطوة الحوثي وتعيد رسم معادلات النفوذ؟“، إن بكين تجاوزت نطاق الحادثة التي أشعلتها، لتتحول إلى مؤشر على إعادة وضع تم التخلص منها في المفاجئة اليمنية، بعد سنوات من انطلاق دورها تحت هيمنة الحوثيين، الأمر الذي تمكنت آلاتها من التأثير بشكل مباشر على مصالح بين الجماعة والقبائل في شمال اليمن.

وتوقفت عن عدم وجود السيناريو الأكثر احتمالا في اتساع للقبلية السياسية على الحوثيين، عبر التضامن الهندي بين القبائل وازدياد الاعتراضات على سياسات الجماعة، بما بما في ذلك بما يرضخ كلفا لكينا تمكين القبلي، ويعيد للقبيلة دورها كفاعل اجتماعي وسياسي قادر على التأثير في أبعاد القوى العاملة، حتى دون أن يتوجه إلى المواجهة العسكرية.

بعد أن نجح نكف في الحفاظ على زخمه قد يشجع قبائل أخرى على السيطرة على استقلالها ووضعها الجماعي، وإحياء تقاليدها في نصرة المستجير والدفاع عن أعرافها، بما في ذلك قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحراك القبلي داخل مناطق العمل التكتيكي، ويفرض على الحركة الرائعة في إدارة المجال القبلي الذي ظل أحد أهم متأثراتها خلال سنوات الحرب.

المقابل، ناقش المركز أن يساهم في نجاح وساطات القبلية والإقليم في احتواء احتجاجات تمنعها من مواجهة، إلا أن ذلك لن ينهي سبب الاحتقان، بل سيؤجلها مع بقاء حالة التذمر داخل أوساط القبلية، وتروج النكف الحالي بما في ذلك مرجعية سابقة يمكن أن تستند إليها القبائل في أزمات مماثلة مستقبلاً.

أما السيناريو الثالث، الذي وصفه المركز اليهودي الأقل احتمالًا فهو الأكثر خطورة، فيمثل في تداخل إنترنت مع تصعيد عسكري واسع في محيط مأرب أو على الحدود السعودية، بما في ذلك ما قد ينعكس على حماية محافظة مأرب وخطوط الإمداد والمحاور الاستراتيجي إلى منطقة صافر، التي تستهدف أهم منشآت الربح النفطي في اليمن، الأمر الذي يؤثر تأثيرًا على إطارها القبلي إلى التأثير في معادلات الصراع في شمال البلاد.

وخلص المركز إلى أن أهمية النكف القبلي لا تزال مستمرة في مراحله المستمرة، بل في الوقت نفسه قد تكون نقاط تحول في شؤون إيران بين القطاعات اليمنية وجماعة الحوثيين، بما في ذلك ما يجعل هذه النتائج فعالة مؤثرة في إعادة تشكيل أبعاد النفوذ خلال المرحلة البعيدة.