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الرئيس اليمني: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وردع التصعيد الحوثي

AbdHassan08.07.2026
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الرئيس اليمني: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وردع التصعيد الحوثي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ساهم رئيس مجلس الإدارة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاحات الشاملة وتدابير حازمة لرد التصعيد للوثيين المدعومين من النظام.

جاء ذلك خلال تسسه، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً رئيس مجلس رئاسة مجلس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، يسعى لجهودات الوطنية، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الأخير وشروقات السيدية.

وسرعان ما تم تسيير الحرب الثورية.

ولهذا السبب يجب توحيد الصف الوطني معتبراً أولاً لاستهداف العناصر المكونة من عناصر الشرعية، بل يجب أن ماحقه البنك من إرتباط النقد واستعادة الانضباط، عبر إغلاق المنظمات الحكومية خارج البنك المركزي.

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AbdHassan08.07.2026
6
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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