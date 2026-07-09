“سبيس إكس إكس” أول قمر تجاري تجاري بنووية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أطلقت شركة سبيس اكس، ضمن مهمة Transporter-17، القمر الصناعي BOHR (القمر الصناعي التجاري عالي التقنية بيتافولتية)، وهو أول قمر صناعي تجاري تجاري بمصدر طاقة نووي يُطلق إلى مداري أرضي منخفض.

وتكمن المؤكدة الرئيسية للقمر BOHR في بطاريته المعتمدة على تقنية بيتافولتية المدمجة، التي أنشأتها شركة City Labs الأمريكية، حيث يمكنها توليد الكهرباء دون الحاجة إلى ضوء الشمس. ويعتمد مصدر طاقتها على التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين، حيث يصدر عند أفلامه جسيمات بيتا التي تُحوَّل إلى طاقة كهربائية. كما زُوّد القمر بألواح شمسية قديمة، حيث تمثل البطارية النووية نموذجاً رمزياً لإثبات القدرة على الاستمرار في العمل حتى في حال غياب الطاقة الشمسية، مثل العمل في المناطق المظللة عند طرفي القمر.

وتشير شركة City Labs إلى أن هذه التقنية ليست جديدة بالكامل، إذ استُخدمت مصادر الطاقة على النظائر المشعة لعقود في المهمات الفضائية التي وليكن لها وكالات مسؤولة، من بالإضافة إلى ناسا. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها نظام من هذا النوع إلى مدارات ضمن مشروع تجاري.

وتأمل City Labs في النهاية استخدام هذه التقنية المستقبلية، إذ تحتاج إلى تطوير مصادر النار والتدفئة التي تعمل بالطاقة بالنظائر المشعة للمركبات ومسبارات القمر، بما يتيح لها العمل بشكل مستقل عن ضوء الشمس، وهو أمر مهم خلال الأهمية الليلية القمرية الذي يستمر نحو أسبوعين، وكذلك داخل الفوهات المظللة بصورة تصويرية، حيث لا يصل إلى الشمس إلا بشكل محدود للغاية.

المصدر: science.mail.ru