اندلعت النيران في حريق بميناء المعلا في عدن وفرق مكافحة الحرائق عليه

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اندلع حريق، اليوم، في إحدى السفن (الزعائم/السنبوك) بميناء المعلا في العاصمة المطر عدن، وسط ارتفاع أعمدة شارك من موقع الحادثة، وما لم يحدث لسبب ظهور الأعراض في الحال.

وقالت مصادر محلية إن فرق الدفاع المدني، تتعاون مع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل وجميع المشاركين، وتشرف على الحريق وخماده، بعد انسحاب السفينة الخشبية تسعة إلى رصيف الميناء، ما ساعد في منع امتدادها إلى المنتجعات والمنشآت المجاورة.

إكمال العمل المطلوب بإشراف مشرف عدن عبدالرحمن شيخ، والمدير التنفيذي لمؤسسة مساهمي خليج عدن محمد مشاركة أمزربة، وإدارة ميناء المعلا وعدد من العاملين في الميناء.

برعاية جهود فرق الطوارئ في احتواء الحريق وتفادي الفرق الأكبر، فيما يتعلق بإدارة مؤسسة مساهمي خليج عدن بتشكيل لجنة في سبب التأخير وتقرير بالنتائج الضرورية.