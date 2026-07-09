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حضر شعبموت ينتج اصدارته البركي اليمني.. وانتصارات لسلام والعروبة

AbdHassan09.07.2026
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حضر شعبموت ينتج اصدارته البركي اليمني.. وانتصارات لسلام والعروبة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

واصل فريق شعب حضرموت انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه ثمينًا على فحمان أبين بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ونظر حيدر أسلم هدف الشعب حضرموت الوحيد في الشوط الأول، قبل أن يحرص الفريق على تقدمه خلال مجريات الشوط الثاني حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط جديدة يرفع بها رصيده إلى 19 نقطة في ترتيب الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المنافسين القريبين، فيما تجمد رصيد فحمان عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وفي ملعب سيئون أولمبي، حقق سلام القاعة أول أمه في البطولة، بعد فوزه على اتحاد إب للمطالبين دون رد سجلهما هاني إدريس، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له ويغادر المركز الأخير مؤقتًا، بينما بقي رصيد اتحاد إب عند نقطتين في المركز الأخير.

وعلى ملعب الظرافي بصنعاء، تمكن الشباب من الفوز على شباب البيضاء بثلاثة أهداف نحو الهدف، حيث حققوا أهداف العروبة محمد القفري وعمر الجرازي وأمجد، بعد نجاح حنش هدف شباب البيضاء.

وتتعدد رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث، بينما توقف رصيد شباب البيضاء عند 4 نقاط في المركز الثوري الحادي عشر.

وتواصل منافسات الجولة السابعة عصر الجمعة بإقامة واحدة تجمع تجمع حضرموت واليرموك على الملعب أولمبي بسيئون، فيما ت تستقر الجولة يوم السبت بمواجهة السد والهلال في مأرب.

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AbdHassan09.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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