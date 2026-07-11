السد يمطر نظام الهلال بخماسية ويتقدم إلى المركز الثالث في الدوري اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حقق فريق السد مأرب فوزًا معقولًا على ضيفه هلال الحديد حيث حقق خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في ملعب مأرب اليوم، ضمن ختام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وافترض السد أفضليته منذ اللحظة الأولى، التي أنها تقدمت هدفين سجلهما عبدالمؤمن خالد وعبدالله وهان، مقابل هدف للهلال حمل توقيع محمد خالد.

وفيه ثانيًا، واصل الأعضاء الرابع أرضيةهم على جزاءات الاجتماع، باستثناء عبدالله وهوان الهدف الثالث في الدقيقة (50)، قبل أن تنتج علاء نتيجة النتيجة بالهدف عند الدقيقة (70).

بدل الوقت الضائع، سجل عباس عبيد الهدف الخامس للسد، بعد أن قلص الهلال فارق التوقيت في الدقيقة الأخيرة عبر محمد عبده زيدي، لينتهي الحكم بخمسة أهداف على المرمى.

وتقدم السد مأرب برصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق اليسار عن العروبة صاحب السهم، بينما تغلب رصيد هلال الحديدة عند أربع نقاط في المركز العاشر.