“درع الوطن” إنتاج تموضعه في “رماه”الحدودية.. وسلطة حضرموت تشيد بالجاهزية القتالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

آسف توقع موت حضرموت مديريات الوادي والصحراء، جمعان بارباع، اليوم السبت، الجاهزية العسكرية للواء الرابع بالفرقة الثانية لقوات “درع الوطن” في مديرية رماه النفطية والمتاخمة للحدود السعودية.

وينتشر اللواء في الصحراء الشمالية لحضرموت الشمالية والمتاخمة للحدود السعودية، وتحصل على خارطة انتشاره أهمية مؤكدة في مناطق سالمة بوقوعها ضمن خطوط التهريب والتهريب والحركات الليبرالية من المهرة إلى الجوف.

واطلع المدير بارباع، وتحدث المدير العام لرماه أحمد المنهالي، من قائد اللواء الملازم عبد الكريم الدكان والقيود العسكرية، على أدوات القوات ومستوى القدرات العسكرية، المهام الموكلة لها في الحماية الأمنية، وبحث سبل تعزيز مستمرة مع الوحدات الأمنية والعسكرية العاملة في إدارة الحدود.

وأشاد بارباع لقوات الوطن “درع الوطن” في أداء واجباتها، بالتأكيد أن المسؤوليات الملقاة على التعاون منتسبي اللواء الكبير، لا سيما في مديرية “رماه” كبوابه حدودية تتطلب قراءةً من الرغبه لتأمين الشريط الحدودي ودابر التهريب، مشدداً على أن الحالة الماضية في تثبيت دعائم الأمن وترسيخ النظام الشرعي.

بنجاح، تم التوقيع على وكيل الدقة والمسؤولين عرضاً عسكرياً رمزياً لمنتسبي اللواء، وقياس مدى الانضباط والجاهزية القتالية.

تأتي هذه الزيارة في وقت تحاول فيه قوات “درع الوطن” (المدعومة من السعودية) تثبيت أماكنها بعد ترتيب ترتيبها في مديرية “رماه” الاستراتيجية، وتنتشر فيها طرق تهريب قوية نشطة عبر شبكات الجريمة المنظمة وتهريب الممنوعات على مدى سنوات عديدة.

وكانت اللواء الرابع قد شاهدت نهب طلالت واسعة النطاقات خلال الاجتياح الذي ينفذ انتقاله جنوب المدعوم اماراتيا لوادي حضرموت، وادي لمواجهات محدودة مع المنطقة العسكرية الأولى القادمة اليمنية، وانسحابها من مناطق عملياتها في صحراء ووادي حضر موت ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.