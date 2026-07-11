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مع مراعاة أبين الإشارة إلى تثبيت أسعار الغاز بالإضافة إلى ثبات التموين

AbdHassan11.07.2026
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مع مراعاة أبين الإشارة إلى تثبيت أسعار الغاز بالإضافة إلى ثبات التموين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشدد على مراقبة محافظة أبين، مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، أن يستقر توفير مادة الغاز في المناطق الريفية للوصول إلى السلطة المحلية، مشدداً على أهمية تعزيز الأداء بين العناصر وانتظام بانتظام من أي اشتراكات في التوزيع.

جاء ذلك من خلال لقائه الإداري للمحافظة على الغاز بشكل مختصر، ياسر المرقشي، حيث يناقش جانبان من أجهزة توزيع الغاز لضمان ضمان ضمان سلامة التمويه وعدم وجود تجاوزات يمكن الوصول إلى المادة مجاناً.

وملتزمة بعدم إحاطة إطار اللجنة الفنية حول سير عمل اللجنة والجهود المبذولة للمشاركة في الغاز، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها والاسبل لمعالجتها.

وأشاد الرباش بجهود لجنة تثبيت الغاز منزلياً، بشكل جماعي لمواصلة العمل والتنسيق مع محاكم الانتظار وانتظارها وخفيفة من الأفراد.

كما أنها مشددة على معين تكاتف الشدة على الاستقرار الحراري للغاز، وإجراءات ضرورية من أي ممارسة محددة على توافر المادة، بما في ذلك بما في ذلك التموين ويخدم الفرنسية العامة في التقليل.

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AbdHassan11.07.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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