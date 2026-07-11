الماجستير للباحث محمد أحمد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نال الباحث وهي محمد محمد أحمد الماجستير عمادة الدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا-عدن، عن رسالته الموسومة بـ “أثر فعال النظام المحاسبي الحكومي على الكفاءة المالية” دراسة ميدانية على الوحدات الحكومية المحلية بمحافظة الجوف.

لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور مجاهد علي عمران – مشرفاً حاولاً، والدكتور علي عبدالله الفلاحي – مناقشاً داخلياً، والدكتور محمد عبدالله عميران – مناقشاً خارجياً.

اختتام المناقشة، شهدت اللجنة بالرسالة وما قدمته من موضوع ذي أهمية علمية مبدعة، مثمنةً الجهود التي بذلتها الباحثة في إعدادها، وتوصلت إلى منها وتوصيات فعالة في تطوير كفاءة فعالة لنظام المحاماة الحكومية، وقررت تقديمها ما بعد ذلك.