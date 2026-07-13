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الأرصدة اليمنية تهدف إلى أمطارا رعدية في 15 محافظة ويحذر من السيول والصواب

AbdHassan13.07.2026
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الأرصدة اليمنية تهدف إلى أمطارا رعدية في 15 محافظة ويحذر من السيول والصواب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تمكن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الاثنين، من فرض سيطرته على الصومال وطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف.

وقال المركز، في نشرة إنذارية، إن هطول الأمطار المتفاوتة الشدة يتوقع أن تهطل على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وريمة، والمحويت، وعمران، وحجة، إضافة إلى المناطق الغربية من محافظات ذمار، وصنعاء، و صعودة، و أجزاء من سهل تهامة.

بالإضافة إلى أن أمطارًا متفرقة قد تصحبها عواصف فرعية أحيانًا في أجزاء من مرتفعات وهضاب محافظات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة.

وحذر من المدن المشهورة بسبب هطولها من مدينة فرانسيسكوفاست للسيول في الشعاب والوديان، ودعاً إلى تجنب التواجد في مجاريها أو معابرها أثناء وبعد ذلك.

كما تنبيه الكهربائي إلى تحذير العواصف الرعدية ورياح الهابطة، وينصح بعدم التواجد في الأماكن المصابة أو الإصابة بالمرض، والابتعاد عن التمثال الذهبي، وعدم استخدام الهواتف، مع فصل التيار الكهربائي المحمول أثناء حدوث العواصف الرعدية.

وركزت أيضًا على أخذ الحيطة من الثلوج المحددة والشبكات الخاصة على الطرق الجبلية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل خصوصًا في المنحدرات والطرق الجبلية.

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AbdHassan13.07.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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