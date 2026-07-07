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أسعار الذهب يتم تحديدها في صنعاء وعدن

AbdHassan07.07.2026
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أسعار الذهب يتم تحديدها في صنعاء وعدن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في اليمن نقطة دابا، اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2026، في كل من عدن وصنعاء، تأثرت بالتغيرات في أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 180 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 62 ألف ريال.

أما جنيه الذهب (8 جرامات من 21)، فقد تجاوز سعره في عدن مليونًا و450 ألف ريال، بينما وصل صنعه إلى نحو 496 ألف ريال.

وتعد هذه الخيارات مخصصة لشراء الذهب بالكامل، في حين اعتبارها مقبولة عند للمستهلكين نتيجة إضافة اشتراكات على كل جرام من الذهب.

يتعاملون مع أرباحهم عند بيع باوند جولد ما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالًا سعوديًا، وفقًا لما هو متاح في السوق.

وتتغير أسعار الذهب في اليمن بشكل مستمر تبعًا للحركات العالمية، كما تختلف من محل إلى آخر حسب العرض والطلب وتكاليف المشاركة في التنوع المحلي.

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AbdHassan07.07.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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