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وزارة اليمن الدفاعية: استهداف مطار صنعاء لمنع طيران إيرانية

AbdHassan13.07.2026
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وزارة اليمن الدفاعية: استهداف مطار صنعاء لمنع طيران إيرانية

يمن مونيتور/قسم الاحبار

قالت وزارة الدفاع اليمنية، إن القوات المسلحة استهدفت مطار صنعاء، بهدف منع هبوط طائرة إيرانية في المطار.

ومسؤول الوزارة، في بيان، أن الجماعة الحوثية “منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على التسبب للطائرة بانتهاك الأراضي الجمهورية”، ووفق تعبيرها.

بهدف استهداف المطار لما جاء “لمنع الطائرة من الهبوط”، متهمة الجماعة الحوثية بأنها “مدعومة من النظام وبالتالي”.

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AbdHassan13.07.2026
6
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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