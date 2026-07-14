إدارة أمن أبين تنعى عنصرين من الأمن الوطني قتلا لقاعدة بلودر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أطلق إدارة أمن محافظة أبين، الثلاثاء، استشهاد الرجال منتسبي قوات الأمن الوطنية، استهداف استهدف الأمن الوطني في مدينة لودر، شرقي تسعى.

ويتحمل المدير، في بيان نعي، “إن العناصر التابعة لمجموعة شنت فجر الثلاثاء هجومًا على الأمن الوطني في لودر، مستخدم الأسلحة اليدوية والأسلحة الرشاشة، واستهدفت قوة القوة في العمل”.

وأضاف البيان ومنذ ذلك الحين استشهاد كل من أحمد قاسم الجعري ومعتز علي عبدالرب الجعدني.

وأشادت إدارة أمن أبين، بحسب البيان، بما في ذلك استهدافه بـ”المواقف البطولية” للشهيديين، ودورهما في ملاحقة التنظيمات وطلب الرغبة في مدير أمن لودر ومحافظة أبين.

قام مديره بتعيينها لأسرتي الشهداء ولمنتسبي القوات الأمنية الوطنية، ولكن بعد جهودها في مواجهة التنظيمات الأمنية وقادرة على الالتزام بالمتابعة.