منوعات

إدارة أمن أبين تنعى عنصرين من الأمن الوطني قتلا لقاعدة بلودر

AbdHassan14.07.2026
16
إدارة أمن أبين تنعى عنصرين من الأمن الوطني قتلا لقاعدة بلودر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أطلق إدارة أمن محافظة أبين، الثلاثاء، استشهاد الرجال منتسبي قوات الأمن الوطنية، استهداف استهدف الأمن الوطني في مدينة لودر، شرقي تسعى.

ويتحمل المدير، في بيان نعي، “إن العناصر التابعة لمجموعة شنت فجر الثلاثاء هجومًا على الأمن الوطني في لودر، مستخدم الأسلحة اليدوية والأسلحة الرشاشة، واستهدفت قوة القوة في العمل”.

وأضاف البيان ومنذ ذلك الحين استشهاد كل من أحمد قاسم الجعري ومعتز علي عبدالرب الجعدني.

وأشادت إدارة أمن أبين، بحسب البيان، بما في ذلك استهدافه بـ”المواقف البطولية” للشهيديين، ودورهما في ملاحقة التنظيمات وطلب الرغبة في مدير أمن لودر ومحافظة أبين.

قام مديره بتعيينها لأسرتي الشهداء ولمنتسبي القوات الأمنية الوطنية، ولكن بعد جهودها في مواجهة التنظيمات الأمنية وقادرة على الالتزام بالمتابعة.

Source link

AbdHassan14.07.2026
16
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

قيادات مجتمعية في إب تؤكد التمسك بالجمهورية ومواصلة حتى استعادة صنعاء

قيادات مجتمعية في إب تؤكد التمسك بالجمهورية ومواصلة حتى استعادة صنعاء

17.03.2026
أعضاء سياسية في شبوة تتهم المحافظين بإشراف مسؤول حكومي بسبب آرائه

أعضاء سياسية في شبوة تتهم المحافظين بإشراف مسؤول حكومي بسبب آرائه

05.07.2026
احصل على معاينة World Matchplay Darts 2026 النهائية الآن | أخرى | رياضة

احصل على معاينة World Matchplay Darts 2026 النهائية الآن | أخرى | رياضة

03.07.2026
كانت حكرا على الأرض.. اكتشاف جديد غريب على كوكب المريخ لأول مرة

كانت حكرا على الأرض.. اكتشاف جديد غريب على كوكب المريخ لأول مرة

21.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى