استبدال منتخب كأس العالم بعد منعه من دخول البلاد | أخرى | رياضة

تمت إزالة فريق كأس العالم للسهام من البطولة بعد منعه من دخول الدولة المضيفة. وينطلق أكبر حدث ثنائي في الرياضة في فرانكفورت بألمانيا يوم الخميس لكنه لن يضم أوغندا التي كان من المقرر أن تشارك لأول مرة بعد اجتياز التصفيات الأفريقية.

أُجبر الثنائي باتريك أوتشنغ وجمعة سعيد على الانسحاب بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرة. كما لم تتمكن مالاوي، وصيفة التصفيات الأفريقية، من الحصول على تأشيرات في الوقت المناسب للحدث، مما يعني أن المشاركين السابقين من جبل طارق سيحلون محلهم في المجموعة الرابعة. وسيواجه فريق كريج جاليانو وجاستن هيويت الآن أيرلندا وسنغافورة، اللتين ستخوضان المباراة الافتتاحية للمجموعة مساء الخميس. ويلعب منتخب جبل طارق مبارياته في دور المجموعات يوم الجمعة.

وقال بيان لحزب PDC: “تم رفض منح الثنائي الأوغندي تأشيرات لدخول ألمانيا ولم ينجحا في الاستئناف ضد القرار”.

“لم تتمكن مالاوي، بصفتها الوصيفة، من الحصول على تأشيرات في الوقت المناسب للحدث، وبالتالي فإن المشاركين السابقين في جبل طارق سيحلون محلهم الآن في المجموعة الرابعة.”

سينضم الفائزون في كل مجموعة إلى إنجلترا واسكتلندا وهولندا وحاملة اللقب أيرلندا الشمالية – الدول الأربع الأولى في التصنيف بناءً على تصنيفات PDC – في مراحل خروج المغلوب، والتي تبدأ يوم السبت.

قال ليتلر، الذي تغلب مؤخرًا على همفريز في نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز: “أنا ولوك، نحن مستعدون لذلك. نأمل أن نتمكن من الحصول على قرعة أسهل في المرة الأولى هذا العام. تعادلنا مع الألمان العام الماضي، لم نكن نريد ذلك.

“أعتقد أن ريكاردو [Pietreczko] ومارتن [Schindler] لعبوا مباراة جيدة مع بعضهم البعض. لقد حظينا أنا ولوك ببعض اللحظات الجيدة، لكننا لم نترابط حقًا على هذا المسرح. آمل أن يكون الأمر مختلفًا هذا العام.”

همفريز، الذي فاز بالمسابقة في عام 2024 إلى جانب مايكل سميث، يدخل البطولة بشكل جيد، حيث يبلغ متوسطه 103 في آخر 200 مباراة لعبها. وقال كول هاند: “لقد لعبت في نسختين فقط من كأس العالم خلال مسيرتي، ولم يلعب هو سوى في واحدة فقط. إنه منحنى التعلم.

“لقد فزت بها مرة واحدة. أعتقد أنه بمجرد أن نجتمع معًا الأسبوع المقبل، سيكون الأمر على ما يرام. كلانا في حالة غنية أيضًا، لذا يمكننا أن نتناسب مع بعضنا البعض ونؤدي على هذا المستوى الذي يعرفه الجميع أننا قادرون. نحن حقًا مستعدون لذلك.”

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