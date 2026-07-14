اليمنيين ييدين الحسم ووحدهم مسقط بتغذية آلة الحرب الحوثية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدان مجلس النواب اليمني، في بيان قطع اللهجة، التصعيد الأخير لجماعة الحوثيين والنظام، والذي شمل خوذات اليمنية بطائرات إيرانية، كما وجّهت تتابعات مباشرة ومستنكرة لسلطنة عمان بتسهيل طيرانات لتهريب الأسلحة لآلة الحرب الحوثية.

جاء ذلك في بيان له مساء الإثنين، أن جامعة كاليفورنيا إلى صنعاء تمثل مساهمًا جديدًا للسيادة الوطنية وتحديًا سافرًا للقرارات الدولية وفي مبادرة ابتكار رقم (2216).

واعتبر هذا السلوك دليلاً فاضحاً على إصرار النظام وبعد مواصلة الدعم للأعمال العسكرية للميليشيات لأجيج الحرب، مشدداً على أن الشعب اليمني وقيادته سيواجهون هذا بكل قوة وثبات ولن يستسلموا لهذه العدائية.

وعبر مجلس النواب عن أسفه وإدانته لما وصفه برك المشبوه لسلطنة عمان، ما يهم إلى أن السلطنة توفر التسهيلات والمنافذ لتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة من إيران إلى الحوثيين.

لقد دعمه بالكامل بوضوح دقيق وصادق الصادر عن رئيس مجلس الإدارة ومجلس الدفاع الوطني لمواجهة هذا الصلف الحوثي.