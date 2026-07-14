يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى خفض التصعيد في البلاد، خلال سلسلة التواصلات عقدها في العاصمة العُمانية مسقط، بالتأكيد يؤكد على الحفاظ على الهدوء النسبي الذي تشهدها اليمن منذ الهدنة عام 2022.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن غروندبرغ ثم مباحثات مع عدد من كوستريكة العُمانيين، إلى جانب كبير من جماعة الحوثي الحوثية، محمد عبدالسلام، ضمن جهوده للقيام بمسار السلام في اليمن.

وأكد الضغط على المناقشات ركزت على أهمية خفض الدفع للتصعيد، والتوصل إلى مسار متفق عليه مع الضغط على الهدوء، إلى جانب خطوات عملية لإشعال سياسة سياسية سياسية.

ويسعى الواعدون على نطاق واسع إلى تحقيق أهداف بارزة في مفاوضات الأمم المتحدة، البلدان الأولويات القصيرة والطويلة المساعدة، عبر مسارات الوساطة الثلاثة: مسار اليمن، والمسار للوصولي، والمسار الاقتصادي، بما في ذلك حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

ساهم في تنفيذ جهود غروندبرغ في متابعة الجهود المبذولة في الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية، وبعد أن صدرت عن جماعة الحوثي فضلا عن مطار صنعاء الدولي والعلاقة مع السعودية، أعقبها مسؤول في مجلس القيادة بقيادة عليمي، جاهدوا فيه بإصرار على استقبال رحلات الطيران الإيرانية إيرانية خارج الأطر الشرعية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني.

وأشار العليمي إلى أن هذه الخطوات تمثل “استخفافاً بمؤسسات الدولة” ورفضاً للجهود الرامية إلى تجنب تجنب قراءة التصعيد، وتوجهاً للحكومة والقوات المسلحة برفع مستوى الاستعداد والتدابير السياسية والدبلوماسية والدبلوماسية اللازمة لدعم السيادة الوطنية.

وحمل رئيس مجلس النواب الحوثيين مسؤولية أي رسوم متحركة للرسوم المتحركة للتصعيد، ونطالب بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات رادعة وحرق الرسوم المتحركة ذات الصلة باليمن.