الانتقالي الجنوبي “يُطَمئن” للحوثيين وينأى بنفسه عن أي تصعيد عسكري

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

المجلس وجه انتقالي الجنوبي (المنحل والمدعوم إماراتياً) رسائل تأكيدية غير مباشرة لجماعة الحوثي المسلحة، بالتأكيد لا نيت له التوقع في أي عمليات عسكرية حكومية مرتقبة ضد الجماعة، تزامناً مع استمرار الحفاظ على السلام السياسي والعسكري في اليمن.

ونشر مجلس تلفزيون الانتقالي الجنوبي الرسمي قوله: قيادة القوات المسلحة الجنوبية تنفي نفيا حصرا صدور أي بيان مشترك في أي عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي.

جاء هذا الصّل العسكري السريع من جانب الانتقال بعد ساعات، وبالتالي من الاجتماعيات والمستوى الرفيع عقده “مجلس الدفاع الوطني الرفيع” رئيس مجلس القيادة قيادة العليمي.

وقال عبدالله العليمي عضو مجلس إدارة في لجنة التحكيم مع صحيفة الفلديان إنه بعد فشل مجلس الانتقالي الجنوبي في مستقر دولته، بات هناك، ولأول مرة، أكبر مركز من بين المرشحين داخل المجلس، والسلطة التنفيذية في اليمن. لأن العديد منهم كانوا أعضاءً في الانتقالي الجنوبي منحل ما يتمتعون حاليًا في مختلف الهياكل الحكومية، وليس من المجلس المعتمد رسميًا بالحكومة والمحافظات وصولًا إلى مؤسسات مختلفة.

وما زالت قيادات موالية لقيادة مجلس الانتقالي الجنوبي موجود في أبوظبي متمسكة بجبهات القتال في محافظتي الضالع ولحج على مقربة من الخطوط الجوية الفرنسية مع الحوثيين. وسبق أن اتوا المجلس الانتقالي لوزارة الدفاع اليمنية للعمل على تفكيك الطيارين، في وقت رياضي عضو مجلس الإدارة المعتمد عبدالرحمن المحرمي لوراثة ماسروس الزبيدي وقيادة تلك الفرق.

وصعد مجلس الانتقالي الجنوبي من خطابه ضد المملكة العربية السعودية. الأسبوع الماضي عن بداية “التصعيد الثوري” لمواجهة ما وصفه “الاحتلال السعودي واليمني”!

وقال مسؤول إعلامي يعمل مع مجلس الانتقالي الجنوبي لـ”يمن مونيتور” إنه في حال حدوث معركة “فإنها لا تعني الجنوب والمجلس الانتقالي باعتبار السعودية والوثيين أعداءنا”.

وتحدثت شريطة مسؤولة عن عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وأدى التصعيد العسكري المفاجئ في اليمن إلى تحطيم هدنة هشة وغير الاطفال أربع سنوات، مما يهدد بتوسيع نطاق الصراع البحر الجيوسياسي إلى الأحمر ولا أحد يغادر شرايين الطاقة في العالم.

وبعد أيام من تاريخ لاحقة، قصفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدرجة في مطار صنعاء الدولي يوم حظر هبوط إيرانية. ورداً على ذلك، أطلق الحوثيون طائرتهم باليستية نيويورك جنوب السعودية، ماتهمين الرياض بالوقوف وراءنا وراء المطار، ومعلنين تنازلوا عن عهد التصعيد مع المملكة وانتهاء الهدنة.