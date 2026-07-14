قصيدة اسبانيا الفرنسية بثنائية وحجز مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2026

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 2 / صفر على فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، مساء اليوم الثلاثاء.

وفتح ميكيل أويارزابال التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتُسبت بعد عرقلة لامين جمال داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينتج بيدرو بورو النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 هجمة جماعية منسقة.

وينتخب المنتخب النهائي رسميًا في النهائي مع مواجهة الأرجنتين وأي جلترا، المقرر الأربعاء على ملعب كانساس سيتي، فيما يحسم النهائي يوم 19 يوليو على ملعب “ميت لايف” في نيويورك.