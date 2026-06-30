يمن مونيتور/عدن/خاص

وقالت مصادر المعلومات ومحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إن الحرب أحبطت محاولة الأمن شنتها مسلحون على مقر إدارة البحث وتمكن موقوف في قضية حيازت وأدوات كحولية.

وذكر بشكل صحيح لـ”يمن مونيتور” أن قوة الشراكة بدأت في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، وقد سمي الشخص (أ.ع) بتأثير كامل فتاة، كان “تحت الكحول”، وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد الكروية، مسدس كلاشنكوف والمسنابل اليدوية.

وأضاف المصدر أنه حاول السلطات أثناء فترة اشتراكه، قبل أن يبدأ القوة من السيطرة على وتحريز المضبوطات ومن المتوقعه أن يعتقد بمديرية خور مكسر عدم استكمال الإجراءات القانونية.

أبرزت بشكل ملحوظ أن الأخ الممغنط (غ.ع)، أقدم على مجموعة القيادة من نيكولين يستقلون عدة بشكل منفصل، بالإضافة إلى مدرعة ومصفحة، وطيق مقره لإدارة البحث العلمي في محاولة للضغط على السلطات لاختراعه.

سمحت للمصادر، فإن نداءين كانوا مدججين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية (آر بي جي) وشاشات، وقدوا بإغلاق بوابة المراقبة والانتشار في محيطه.

ومن المهم أن يقوم الحراس المباشرون باختيارهم لمطالبين نيكولين، قبل أن يأتي التأمين الصحي بشكل مكثف في المكان لتأمين التأثير على أي تأثير.

وتشهد مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، توترات أمنية، شركاء مشتركين في وجود عدد من الأسلحة وتشكيلات متعددة مسلحة.