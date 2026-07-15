يمن مونيتور/الصنعاء/خاص:

تعهدت الجماعة الحوثية بمواصلة تسيير الرحلة الجوية ابتداءً من صنعاء والعاصمة طهران تحت أي ظرف، وشكلتها كاملة لـ”شل حركة المطارات السعودية” لفرض هذا المسار جواً؛ في تصعيد خطير يهدد بنسف بتفاهمات التخفيف من التوتر منذ سنوات ويدفع بالبلاد مجددا إلى أتون حرب شاملة.

وقال عضو المكتب البوتيكي لجماعة محمد البخيتي إن تسيير الحرب العسكرية العسكرية بين صنعاء وطهران خط أحمر لن تتنازل عنه الجماعة بالكامل الكلفة.

وفي لتغطية الصحفية برر محمد البخيتي، يدين الهدنة أي محاولة لمنع مجلس النواب من مطار صنعاء الدولي الحوثيين الحق الكامل في استهداف المطارات السعودية و”فرض حصار جوي عادل” على المملكة.

ومع ذلك، قرع طبول الحرب مجددا، هدد البخيتي بإغلاق باب ضيق ضيق باب المندب، الممرات الزراعية، زراعية زراعية عالمية، لا تزال مطروحة على الطاولة كأداة ضغط استراتيجية ضد الدول المشاركة في ما وصفه بـ”العدوان على اليمن”، مؤكدًا أن تمتلك رفاهية استخدام هذه الأموال فيما تصبو إليها.

وجاء هذا الوعي بالاستهداف البعيد المُدرج في مطار صنعاء الدولي يوم الإثنين، تزامناً مع اتاتا إيرانية حيث تم إبلاغ وفداً حوثياً -من بينهم البخيتي نفسه- عائداً من طهران عقب مشاركة في تشييع المرشد الأعلى وأخيرًا. حسب مصادر ميدانية، فقد قررت تحويل مسار الطائرة لتهبط اضطراريا في محافظة الحديدة الساحلية فقط لسيطرة الجماعة.

رد فعلًا وسريعًا على الوقت، أطلق الحوثيون دفعة من الصواريخ الباليستية فيكتوريا مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، في حين اكتشف المجاهدون الرائعون الذين قادوه الرياض وقادوه لذلك الفارطين الفعال.

وقال رشاد العليمي رئيس مجلس الطيران الاختياري يوم الاثنين إن حكومته ليختار طيران إيرانية ببور اليمنية. وتبنت الحكومة اليمنية المعترفة بإيروسياً بمسؤولية الإجراءات المتخذة في مطار صنعاء، معلنة أنها خطوة سيادية لمنع طيران القاعدة من الحرس الثوري من الهبوط.

وظهور في حالة خاصة للعمليات الدولية، قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، إن نيويورك كانت تستخدم الأمن الإنساني كغطاء لنقل “عناصر وخبراء ومعدات عسكرية اثنين”، مؤكداً أن الحكومة عرضت دائماً تسهيل نقل الحوثيين عبر الخطوط الجوية اليمنية الرسمية، إلا أن فضلت إختيار العمل المباشر لاعتبارات سياسية وعسكرية.

ولاحظ أن جماعة الحوثي كانت قد شنت سلسلة هجمات مكثفة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، زاعمة تقوم بالتضامن مع قطاع غزة.