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الأرصدة اليمنية تهدف إلى أمطارا رعدية في 15 محافظة ويحذر من السيول والصواب

AbdHassan15.07.2026
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الأرصدة اليمنية تهدف إلى أمطارا رعدية في 15 محافظة ويحذر من السيول والصواب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الأربعاء، أن يكون مسؤولاً عن مطار رعية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف، محذراً من الخير والصلاح والصواب والفشل في محددات.

وقال المركز، نشرته تنبيه رقم (10/7)، إن هطول الأمطار متفاوتة الشدة يتوقع أن تهطل على أجزاء من المحافظات صعدة وعمران وحجة وذمار وإب والضالعريمة، إضافة إلى أجزاء سهل تهامة.

وأضاف أن أمطارًا متفرقة قد تهطل، يصحبها الرعد أحيانًا، على أجزاء من المرتفعات المحويت وصنعاء وتعز والبيضاء ولحج وأبين وشبوة، إلى جانب هضبة حضرموت.

ودعا المركز في المناطق المحددة في مقرها مباشرة إلى عدم التواجد في مجاري وممرات السيول أو محاولة عبورها قبل التوجه مباشرة.

كما بكينا من العواصف الرعدية، ناصحًا عدم الاحتماء أو التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار الذهبية، إضافة إلى احتمال حدوث احتمالات الرملية ونزل الكتل الطينية في سباقات الجبال.

من المحتمل أن يتجه الطفل نحو المدى الأفقي على الطريق والمنحدرات نتيجةً لتوجيه رسالة مختصرة إلى الطريق السريع.

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AbdHassan15.07.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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