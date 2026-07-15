ارتفاع أسعار الذهب في اليمن مع تصاعدي للأوقية العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أهداف الذهب في اليمنية، اليوم الأربعاء 15 يوليو/تموز 2026، ارتفاعًا بالتزامن مع تصاعدي في أسعار المعادن في تنوع المجوهرات العالمية، حيث يتجاوز سعر أوقية الذهب مستوى 4029.76 وتحتاج إلى 4029.88 لجذب البيع، وتخصيص بيانات منصة “الفقي للذهب”.

بلغ سعر شراء جرام الذهب 21 في مدينة عدن 176,179 ريالًا يمنيًا (430.41 ريالًا سعوديًا)، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 204,309 ريال.

كما سجل سعر جنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات) في عدن 1,419,797 ريالًا يمنيًا، في حين بلغ سعر كيلو فضة 3,125,298 ريالًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 60,404 ريالات يمنية، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 70,046 ريالًا، وأوضح أن جنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) 486,780 ريالًا.

ولأن هذا الاتجاه في ظل استمرار التقلبات في التنوع العالمي، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في سوق اليمنية، مع اختلاف بين المحافظات نتيجة اختلاف أسعار الصرف والعوامل المحلية.