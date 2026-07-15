الرئيس العليمي يصل الدوحة على رأس وفدي يمني يقدم التعزية بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وصل رئيس المجلس التنفيذي للمرشح اليمني محمد العليمي، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ورافق العليمي خلال الزيارة عضو مجلس القيادة الترشيحية محمود الركن محمود شريفحي، وأعضاء مجلس النواب الشيخ سلطان المحافظ، إلى جانب وفد رفيع نائب رئيس الهيئة التشاور والمصالح وزير الدولة أكرم العامري، وعضو مجلس النواب عبدالوهاب معوضة وإنصاف مايو.

وكان في استقبال ثاني رئيس مجلس الطيران التجاري لدى وصوله مطار الدوحة وزير المواصلات الكبرى الشيخ محمد بن عبدالله آل، وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي.

اشترك في زيارة اليمن الحديثة إلى قطر في إطار مشاركة اليمن في تقديم واجبات العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شهد عهده وتحولات بارزة في دولة قطر.