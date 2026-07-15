تركيا: الحوثيون على السعودية يهددون باستقرار المنطقة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأدانت تركيا، الأربعاء، بحضوركم الذي شنه الحوثيون واستهدفوا المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وبالطبع يتضامنون مع الرياض في مواجهة ما يستهدفه بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها بتاريخ 14 يوليو/تموز 2026، إنها “تدين بأشد العبارات” لتوقعي، مجددة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية.

ولأن الوزارة تمثل “تهديدا خطيرا للأمن حتى في المنطقة”، مشددة على عدم تجنب أي عدد من التزايدات لآثارها اللاحقة.

ودعوها تركيا بالتالي إلى ضبط النفس التجريبي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، في ظل استمرار التجارب الأمنية التي تشهدها المنطقة.