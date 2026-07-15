اختبار فعاليات موسم البلدة السياحي 2026 في حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دشن وزير الثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، المهندس مطيع دماج، اليوم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، التراثية وكرنفال القوافل الثقافية، وذلك في إطار فعاليات “مهرجان موسم البلدة السياحية 2026”.

وشهدت مدينة المكلا للعمل الفني حاشدة جابت شوارع ضمن “كرنفال القوافل الثقافية”، الذي نظمه مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت وسط حضور جماهيري واسع.

وشاركت في فرق الكرنفال فلكلورية وشعبية تمثل خمس محافظات يمنية، إلى جانب استعراضات للخيالة ورقات شعبية، في لوحة عكست التنوع الثقافي الزاخر الذي يتميز بتباينات المشاركة.

وسافر وزير الثقافة للسفر والمسؤولون المحليون بأجنحة “القرية التراثية” التي تمثل للاحتفاء بالموروث الشعبي بالتعاون مع مديريات الساحل ووادي حضرموت. تضم هذه القطاعات سكاناً وتفاصيل تجسد الموروث الثقافي والحرفي والوصفات الأصيلة، بما في ذلك ما يسهم في إبراز الهوية الحضرمية العريقة والهويات السياحية للمحافظة.

تفعيل هذه الفعاليات التراثية ضمن برنامج مهرجان البلدة السياحي 2026، الذي ينظمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ويشتمل على حزمة من المشاهير السياحية والثقافية والرياضية لجذب السياحة والتعريف بالعمق الحضاري الذي يتميز بالتركيز.